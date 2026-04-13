El calendario para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se confirmó el pasado 6 de diciembre y conformó los 12 grupos para la cita máxima que se disputará en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El certamen iniciará formalmente el 11 de junio en el Estadio Azteca y la definición quedó programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Esta edición introdujo el formato de 48 equipos, lo que elevó la cifra total de encuentros a 104 a lo largo de 39 días de competencia. El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente.

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Según el cronograma, la fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, dando paso a las instancias decisivas. Los seleccionados nacionales se dividieron en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final.

El nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse en Nueva Jersey, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más que los disputados por Argentina y Francia en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar.

Los 12 grupos del Mundial 2026

Fase de grupos: calendario y horarios

Grupo A

Fecha 1

- México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México -Jueves 11/06 - 16.00hs

- Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara - Jueves 11/06 - 23.00hs

Fecha 2

- República Checa vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium - Jueves 18/06 - 13.00hs

- México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara - Jueves 18/06 - 22.00hs

Fecha 3

- República Checa vs. México – Estadio Ciudad de México - Miércoles 24/06 - 22.00hs

- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey - Miércoles 24/06 - 22.00h

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia – Toronto Stadium - Viernes 12/06 - 16.00hs

Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium - Sábado 13/06 - 16.00hs

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia – Los Angeles Stadium - Jueves 18/06 - 16.00hs

Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver - Jueves 18/06 - 19.00hs

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver - Miércoles 24/06 - 16.00hs

Bosnia vs. Qatar – Seattle Stadium - Miércoles 24/06 - 16.00hs

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey Stadium - Sábado 13/06 - 19.00hs

Haití vs. Escocia – Boston Stadium - Sábado 13/06 - 22.00hs

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium - Viernes 19/06 - 19.00hs

Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium - Viernes 19/06 - 22.00hs

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miami Stadium - Miércoles 24/06 - 19.00hs

Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium - Miércoles 24/06 - 19.00hs

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Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium - Viernes 12/06 - 22.00hs

Australia vs. Turquía – BC Place Vancouver - Sábado 13/06 - 01.00hs

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium - Viernes 19/06 - 01.00hs

Estados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium - Viernes 19/06 - 16.00hs

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium - Jueves 25/06 - 23.00hs

Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium - Jueves 25/06 - 23.00hs

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Houston Stadium - Domingo 14/06 - 14.00hs

Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium - Domingo 14/06 - 20.00hs

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium - Sábado 20/06 - 17.00hs

Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium - Sábado 20/06 - 21.00hs

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – New York / New Jersey Stadium - Jueves 25/06 - 17.00hs

Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium - Jueves 25/06 - 17.00hs

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium - Domingo 14/06 - 17.00hs

Suecia vs. Túnez – Estadio Monterrey - Domingo 14/06 - 23.00hs

Fecha 2

Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey - Sábado 20/06 - 01.00hs

Países Bajos vs. Suecia – Houston Stadium - Sábado 20/06 - 14.00hs

Fecha 3

Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium - Jueves 25/06 - 20.00hs

Japón vs. Suecia – Kansas City Stadium - Jueves 25/06 - 20.00hs

Grupo G

Fecha 1

Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium - Lunes 15/06 - 16.00hs

Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles Stadium - Lunes 15/06 - 22.00hs

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium - Domingo 21/06 - 16.00hs

Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver - Domingo 21/06 - 22.00hs

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vanvouver - Sábado 27/06 - 00.00hs

Egipto vs. Irán – Seattle Stadium - Sábado 27/06 - 00.00hs

El fixture completo del Mundial 2026

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium - Lunes 15/06 - 13.00hs

Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium - Lunes 15/06 - 19.00hs

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium - Domingo 21/06 - 13.00hs

Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium - Domingo 21/06 - 19.00hs

Fecha 3

Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara - Viernes 26/06 - 21.00hs

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium - Viernes 26/06 - 21.00hs

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - Martes 16/06 - 16.00hs

Irak vs. Noruega – Boston Stadium - Martes 16/06 - 19.00hs

Fecha 2

Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium - Lunes 22/06 - 18.00hs

Noruega vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - Lunes 22/06 - 21.00hs

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Boston Stadium - Viernes 26/06 -16.00hs

Senegal vs. Irak – Toronto Stadium - Viernes 26/06 - 16.00hs

Grupo J

Fecha 1

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 16/06 - 01.00hs

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium - Martes 16/06 - 22.00hs

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Dallas Stadium - Lunes 22/06 - 14.00hs

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 23/06 - 00.00hs

Fecha 3

Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs

Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs

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Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston Stadium - Miércoles 17/06 - 14.00hs

Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México - Miércoles 17/06 - 23.00hs

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium - Martes 23/06 - 14.00hs

República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio Guadalajara - Martes 23/06 - 23.00hs

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Miami Stadium - Sábado 27/06 - 20.30hs

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium - Sábado 27/06 - 20.30hs

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium - Miércoles 17/06 - 17.00hs

Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium - Miércoles 17/06 - 20.00hs

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium - Martes 23/06 - 17.00hs

Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium - Martes 23/06 - 20.00hs

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – New York / New Jersey Stadium - Sábado 27/06 - 18.00hs

Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium - Sábado 27/06 - 18.00hs

Fixture de los 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28/06

73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium - 16.00hs

Lunes 29/06

76 – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium -14.00hs

74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium - 17.30hs

75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey - 22.00hs

Martes 30/06

78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium - 14.00hs

77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium - 18.00hs

79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México - 22-00hs

Miércoles 01/07

80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium - 13.00hs

82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium - 17.00hs

81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium - 21.00hs

Jueves 02/07

84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium - 16.00hs

83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium - 20.00hs

87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium - 22.30hs

Viernes 03/07

85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver - 00.00hs

88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium - 16.00hs

86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium - 19.00hs

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Fixture de octavos de final del Mundial 2026

Sábado 04/07

90 – Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium - 14.00hs

89 – Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium - 18.00hs

Domingo 05/07

91 – Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium - 17.00hs

92 – Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México - 21.00hs

Lunes 06/07

93 – Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium - 16.00hs

94 – Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium - 21.00hs

Martes 07/07

95 – Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium - 13.00hs

96 – Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver - 16.00hs

Fixture de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 09/07

97 – Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium - 17.00hs

Viernes 10/07

98 – Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium - 16.00hs

Sábado 11/07

99 – Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium - 18.00hs

100 – Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium - 22.00hs

Fixture de semifinales del mundial 2026

Martes 14/07

101 – Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium - 16.00hs

Miércoles 15/07

102 – Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium - 20.00hs

Partido por el tercer puesto y la final del Mundal 2026

Sábado 18/07

103 – Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium -18.00hs

Domingo 19/07

104 – Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium - 16.00hs.

BGD/ML