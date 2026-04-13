El calendario para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se confirmó el pasado 6 de diciembre y conformó los 12 grupos para la cita máxima que se disputará en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El certamen iniciará formalmente el 11 de junio en el Estadio Azteca y la definición quedó programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium.
Esta edición introdujo el formato de 48 equipos, lo que elevó la cifra total de encuentros a 104 a lo largo de 39 días de competencia. El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente.
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Según el cronograma, la fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, dando paso a las instancias decisivas. Los seleccionados nacionales se dividieron en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final.
El nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse en Nueva Jersey, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más que los disputados por Argentina y Francia en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar.
Fase de grupos: calendario y horarios
Grupo A
Fecha 1
- México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México -Jueves 11/06 - 16.00hs
- Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara - Jueves 11/06 - 23.00hs
Fecha 2
- República Checa vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium - Jueves 18/06 - 13.00hs
- México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara - Jueves 18/06 - 22.00hs
Fecha 3
- República Checa vs. México – Estadio Ciudad de México - Miércoles 24/06 - 22.00hs
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey - Miércoles 24/06 - 22.00h
Grupo B
Fecha 1
Canadá vs. Bosnia – Toronto Stadium - Viernes 12/06 - 16.00hs
Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium - Sábado 13/06 - 16.00hs
Fecha 2
Suiza vs. Bosnia – Los Angeles Stadium - Jueves 18/06 - 16.00hs
Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver - Jueves 18/06 - 19.00hs
Fecha 3
Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver - Miércoles 24/06 - 16.00hs
Bosnia vs. Qatar – Seattle Stadium - Miércoles 24/06 - 16.00hs
Grupo C
Fecha 1
Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey Stadium - Sábado 13/06 - 19.00hs
Haití vs. Escocia – Boston Stadium - Sábado 13/06 - 22.00hs
Fecha 2
Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium - Viernes 19/06 - 19.00hs
Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium - Viernes 19/06 - 22.00hs
Fecha 3
Escocia vs. Brasil – Miami Stadium - Miércoles 24/06 - 19.00hs
Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium - Miércoles 24/06 - 19.00hs
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Grupo D
Fecha 1
Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium - Viernes 12/06 - 22.00hs
Australia vs. Turquía – BC Place Vancouver - Sábado 13/06 - 01.00hs
Fecha 2
Turquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium - Viernes 19/06 - 01.00hs
Estados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium - Viernes 19/06 - 16.00hs
Fecha 3
Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium - Jueves 25/06 - 23.00hs
Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium - Jueves 25/06 - 23.00hs
Grupo E
Fecha 1
Alemania vs. Curazao – Houston Stadium - Domingo 14/06 - 14.00hs
Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium - Domingo 14/06 - 20.00hs
Fecha 2
Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium - Sábado 20/06 - 17.00hs
Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium - Sábado 20/06 - 21.00hs
Fecha 3
Ecuador vs. Alemania – New York / New Jersey Stadium - Jueves 25/06 - 17.00hs
Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium - Jueves 25/06 - 17.00hs
Grupo F
Fecha 1
Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium - Domingo 14/06 - 17.00hs
Suecia vs. Túnez – Estadio Monterrey - Domingo 14/06 - 23.00hs
Fecha 2
Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey - Sábado 20/06 - 01.00hs
Países Bajos vs. Suecia – Houston Stadium - Sábado 20/06 - 14.00hs
Fecha 3
Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium - Jueves 25/06 - 20.00hs
Japón vs. Suecia – Kansas City Stadium - Jueves 25/06 - 20.00hs
Grupo G
Fecha 1
Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium - Lunes 15/06 - 16.00hs
Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles Stadium - Lunes 15/06 - 22.00hs
Fecha 2
Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium - Domingo 21/06 - 16.00hs
Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver - Domingo 21/06 - 22.00hs
Fecha 3
Nueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vanvouver - Sábado 27/06 - 00.00hs
Egipto vs. Irán – Seattle Stadium - Sábado 27/06 - 00.00hs
Grupo H
Fecha 1
España vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium - Lunes 15/06 - 13.00hs
Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium - Lunes 15/06 - 19.00hs
Fecha 2
España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium - Domingo 21/06 - 13.00hs
Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium - Domingo 21/06 - 19.00hs
Fecha 3
Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara - Viernes 26/06 - 21.00hs
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium - Viernes 26/06 - 21.00hs
Grupo I
Fecha 1
Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - Martes 16/06 - 16.00hs
Irak vs. Noruega – Boston Stadium - Martes 16/06 - 19.00hs
Fecha 2
Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium - Lunes 22/06 - 18.00hs
Noruega vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - Lunes 22/06 - 21.00hs
Fecha 3
Noruega vs. Francia – Boston Stadium - Viernes 26/06 -16.00hs
Senegal vs. Irak – Toronto Stadium - Viernes 26/06 - 16.00hs
Grupo J
Fecha 1
Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 16/06 - 01.00hs
Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium - Martes 16/06 - 22.00hs
Fecha 2
Argentina vs. Austria – Dallas Stadium - Lunes 22/06 - 14.00hs
Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 23/06 - 00.00hs
Fecha 3
Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs
Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs
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Grupo K
Fecha 1
Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston Stadium - Miércoles 17/06 - 14.00hs
Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México - Miércoles 17/06 - 23.00hs
Fecha 2
Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium - Martes 23/06 - 14.00hs
República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio Guadalajara - Martes 23/06 - 23.00hs
Fecha 3
Colombia vs. Portugal – Miami Stadium - Sábado 27/06 - 20.30hs
República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium - Sábado 27/06 - 20.30hs
Grupo L
Fecha 1
Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium - Miércoles 17/06 - 17.00hs
Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium - Miércoles 17/06 - 20.00hs
Fecha 2
Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium - Martes 23/06 - 17.00hs
Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium - Martes 23/06 - 20.00hs
Fecha 3
Panamá vs. Inglaterra – New York / New Jersey Stadium - Sábado 27/06 - 18.00hs
Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium - Sábado 27/06 - 18.00hs
Fixture de los 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28/06
73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Los Angeles Stadium - 16.00hs
Lunes 29/06
76 – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Houston Stadium -14.00hs
74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium - 17.30hs
75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey - 22.00hs
Martes 30/06
78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Dallas Stadium - 14.00hs
77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium - 18.00hs
79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México - 22-00hs
Miércoles 01/07
80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium - 13.00hs
82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium - 17.00hs
81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium - 21.00hs
Jueves 02/07
84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Los Angeles Stadium - 16.00hs
83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Toronto Stadium - 20.00hs
87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium - 22.30hs
Viernes 03/07
85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver - 00.00hs
88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Dallas Stadium - 16.00hs
86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Miami Stadium - 19.00hs
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Fixture de octavos de final del Mundial 2026
Sábado 04/07
90 – Ganador 73 v Ganador 75 – Houston Stadium - 14.00hs
89 – Ganador 74 v Ganador 77 – Philadelphia Stadium - 18.00hs
Domingo 05/07
91 – Ganador 76 v Ganador 78 – New York New Jersey Stadium - 17.00hs
92 – Ganador 79 v Ganador 80 – Estadio Azteca Ciudad de México - 21.00hs
Lunes 06/07
93 – Ganador 83 v Ganador 84 – Dallas Stadium - 16.00hs
94 – Ganador 81 v Ganador 82 – Seattle Stadium - 21.00hs
Martes 07/07
95 – Ganador 86 v Ganador 88 – Atlanta Stadium - 13.00hs
96 – Ganador 85 v Ganador 87 – BC Place Vancouver - 16.00hs
Fixture de cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 09/07
97 – Ganador 89 v Ganador 90 – Boston Stadium - 17.00hs
Viernes 10/07
98 – Ganador 93 v Ganador 94 – Los Angeles Stadium - 16.00hs
Sábado 11/07
99 – Ganador 91 v Ganador 92 – Miami Stadium - 18.00hs
100 – Ganador 95 v Ganador 96 – Kansas City Stadium - 22.00hs
Fixture de semifinales del mundial 2026
Martes 14/07
101 – Ganador 97 v Ganador 98 – Dallas Stadium - 16.00hs
Miércoles 15/07
102 – Ganador 99 v Ganador 100 – Atlanta Stadium - 20.00hs
Partido por el tercer puesto y la final del Mundal 2026
Sábado 18/07
103 – Perdedor 101 v Perdedor 102 – Miami Stadium -18.00hs
Domingo 19/07
104 – Ganador 101 v Ganador 102 – New York New Jersey Stadium - 16.00hs.
BGD/ML