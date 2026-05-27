La reina de corazones y la política en "Underland"

La Reina de Corazones es la regente del denominado Underland, un reino donde la deformidad y el grotesco es el común denominador, nadie puede destacarse por su “normalidad”; y es allí donde Alicia, la protagonista de la historia debía sobrevivir.

Argentina se ha convertido en una especie de reino distópico, donde el presidente en ejercicio es lo más parecido al “sombrerero loco” encerrado en sí mismo y su hermana asumió como la despótica monarca. Nadie puede destacarse ni mostrar talento que opaque a los primeros, y eso los ha llevado a “regir” con un círculo de confianza cada vez más insignificante.



La política en Underland

Desde el mismo día que asumió, Javier Milei entregó todo el poder presidencial en manos de su hermana Karina. La “gestión”, por llamarla de alguna manera, iba a quedar en manos de ella y su asesor político de confianza conformándose de esa forma el “Triángulo de hierro”. En la actualidad el clima dentro del entorno presidencial es el peor vivido hasta la fecha.

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La pelea entre Santiago “Peaky Blinder” Caputo y la “repostera” alcanzó en las últimas semanas un clima imposible de ocultar puertas afuera del círculo íntimo de dicho triángulo, enfrentamiento que tiene como clara vencedora a nuestra reina de corazones y se vio especialmente reflejado en el tratamiento marginal y despectivo que tuvieron tanto Santiago Caputo como Patricia Bullrich en la celebración del 25 de Mayo.

Recientemente circuló la versión que esta fue la que habría dicho “Es él o yo” en relación a Santi Caputo. Karina fue además quien decidió que Patricia Bullrich no participe más de las reuniones de gabinete luego de ventilar el maltrato que recibió por parte de Javi en uno de sus ataques de furia. Sí, en esa corte hay que aguantarse el maltrato y quedarse callado.

En este contexto, la mesa política quedo suspendida hasta nuevo aviso. Recordemos que a la última Santiago Caputo faltó debido al nombramiento de Sebastián “Mantequilla” Pareja en la comisión de inteligencia y Pato Bullrich se fue antes.

El dato de las últimas horas ha sido que al enfrentamiento entre la facción de Santiago Caputo con Karina Milei debemos sumar que la cuenta de X “Periodista Rufus” pertenecía al Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Al descubrirse que dicho perfil posteaba contenidos como “El olor que tiene ‘El Jefe’ se huele a 3 cuadras y el loco ni hablemos, ¿cuánto hace que no se bañan?” o “El enfermo está a punto de volarse el frasco porque no le salen las cosas .. sólo espero que antes de hacerlo se lleve también al drogadicto de Santiago Caputo y al trono del Gordo Dan que no se los banca nadie”, nos muestra que tanto Javier como Karina están solos.

Mientras los dos bando se enfrentan, nuestro sombrerero es evidentemente engañado y repite argumentos tales como “La controversia del fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, “le han plantado a Martín Menem”, "lo explicó dentro del Gabinete". En enfrentamiento de dos sectores minúsculos de inexistente volumen político augura un final tristísimo para los hermanitos Milei.

Un Sombrerero aislado de la realidad

Karina, la monarca, ha sido quien de alguna manera “ordenaba” a Javier, sin embargo ella no fue a los EEUU en la última gira mostrando que algo no andaba bien. No son pocos los que hablan del temor que tienen muchos funcionarios de hablar con Javier Milei porque no saben cómo va a reaccionar, dado que de la nada misma comience a gritar.

En la última reunión de gabinete el Presiniño le espetó a los funcionarios presentes “el que manda soy yo”. Patricia Bullrich trató de aplacar la situación y dijo que el mandatario tiene "una emocionalidad importante".

En el Palacio Libertad”, nuestro “Sombrerero Loco”, como siempre aislado de la realidad, dijo "le devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Eso fue gracias a que se dejó de afanar. Y con eso bajamos la pobreza de 57% a 28%”.

Sin embargo, uno de los participantes, un militante de esos que se ha dado cuenta de la ruptura del espacio oficialista, quiso hablar del tema; pero Javito reaccionó nuevamente desbordado y le respondió “No es el lugar, no es el momento”. El evento, para sorpresa de nuestra Reina, culminó con un abrazo con Santiago Caputo y el aplauso casi unánime del público.

En la cena de la Fundación Libertad, Milei no saludó a nadie, sólo dio el discurso berreta al que nos tiene acostumbrados, se fue y junto a él el prestigio de la entidad rosarina que venía cascoteado hace años. Todo indica que a Javito le molestaba el ruido de los platos así que nadie cenó como corresponde. Por supuesto no se fue sin antes decir "dentro del consumo masivo el e-commerce representa el 3% o 4% del total de ventas de un supermercado. Ponderando todo estás 5% abajo interanual en marzo 2026".

¿Comer o pagar tarjeta?

La economía de la reina de corazones es un caos. El ministro Luis "Toto" Caputo no forma parte del séquito de nuestra reina, y esta le hubiera “cortado la cabeza” si no fuera que no tienen reemplazo.

En ese reino de deformidad distópica, donde nadie debe sobresalir para no delatar los defectos de la monarca y su hermano, el ministro Luis Caputo habló sobre la deuda de la ciudadanía “La gente se sobre-endeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”. Lo raro es que aquel no aclara que esas deudas son por alimentos y no por la timba financiera que el mismo promueve.

El riesgo país volvió a los 540 puntos básicos, el dólar minorista llegó a $1.420 en el Banco Nación, los precios mayoristas en abril subieron 5,2% contra el 3,4% de marzo y la caída de la recaudación en abril fue -3,8%.

Nuestro ministro de economía preferido había dicho hace muy poco que venían los mejores 18 meses, pero a partir de Junio, porque por ahora es todo un aquelarre. Asimismo afirmó que “Vamos a tener un 2019 muy distinto a lo que la gente cree”. Sí, dijo 2019. Luego rectificó, “2027, perdón”. Toto está perdido en el tiempo, pero su discurso aplica en cualquier momento dado que su plan fracasó en 2018 y ese déjà vu lo persigue a los largo de los años.

La actividad metalúrgica en abril cayó -4,3% ia y bajó -1,3% respecto a marzo. El sector acumula una retracción de -6,2% en 2026 y trabaja con una capacidad instalada de 40,9%, uno de los niveles más bajos de la historia. En Neuquén, donde se supone que la economía funciona debido a “Vaca Muerta”, el consumo cayó -10%,

En este milagro del premio Nobel de la Universidad Benegas Lynch el 82% de la gente tuvo que resignar gastos para llegar a fin de mes y el 67% dice que ahora el Gobierno es parte de la casta. En abril los peajes de Buenos Aires registraron -23%, el crédito hipotecario -56% y el despacho de cemento -12,7%, la mayor caída en 17 meses. Por su parte las ventas en concesionarios -31,6% y la producción automotriz -17,%.

Si esto les parece poco, en las últimas semanas el colectivo y los trenes aumentaron 18%, las ventas minoristas bajaron un -3,2% ia, y tuvimos el séptimo mes consecutivo de caída real de los salarios registrados.

¡Vamos, Manuel Adorni!

Se cumplieron 60 días que el Jefe de Gabinete mantiene la centralidad del escándalo nacional, esto desde el viaje que realizó la comitiva presidencial a Los EEUU, donde su esposa fue detectada como parte de la misma y una foto casual fue la punta del hilo que comenzó una novela que aún no termina. Manuel “Cascadita” Adorini en este tiempo ha pasado por distintos estados de ánimo, desde la victimización a la amenaza solapada con frases tales como “Soy un pedazo de Milei” o "Un día voy a hablar y voy a contar mucho"

Esta novela tomó un curso de no retorno cuando se supo que la reforma a su casa de fin de semana costó US$ 245.000, que aquella incluía una cascada que el matrimonio Adorni quiso recrear de uno de sus tantos viajes postergados y coronaron con los chats al contratista. El intento de sostener la imagen del JGM en el Congreso de la Nación nos dejó la imagen de Sandra Pettovello con molestias en su mandíbula, los hermanos Milei y los diputados arengando cual hinchada kirchnerista gritando “¡Vamos Manuel!” y un discurso vació de contenido.

En las últimas horas apareció la última Declaración Jurada de Manuel Adorni, que fuera presentada en 2025 para ser candidato a legislador porteño. En la misma no está declarado el departamento ubicado en Caballito, tampoco la casa situada en el country Indio Cuá, ni las hipotecas. Es más, declaró US$ 40.000 y lleva gastado US$ 900.000. En efecto, se trata de muchos consumos postergados.

Mas allá de todo los dicho, cuando comparamos las acusaciones contra Javier Milei y Manuel Adorni al lado del caso “SIRAS”, “Vialidad” o “Cuadernos” estos dos parecen el “Chómpiras y el Botija”.



Sin Caputo no hay relato

Nuestro Sombrerero aislado de la realidad, en medio de la crisis de Adorni y la interna del ex triángulo de hierro, salió a dar extensas entrevistas a los medios adictos. Su reciente paso por “Neura” y “Carajo” fue una verdadera vergüenza. La libertad de expresión pasó a estar en el centro del debate cuando el Jefe de Gabinete de Ministros y hombre de confianza de la reina de corazones comenzó a quedar acorralado.

Primero prohibieron a toda la prensa acceder a Casa Rosada, curiosamente el mismo día que los visitó Peter Thiel, titular de “Palantir”, reunión que no fue registrada en la documentación oficial. Luego restringieron en el ingreso de TN y El Trece con motivo de la absurda persecución a Luciana Geuna, hostigación que rápidamente termino con el archivo de la causa y otra derrota judicial para Milei.

El gobierno de los hermanitos esta ubicada en el puesto 87/180 de libertad de expresión a nivel mundial. Sí, Alberto Fernández parece un estadista al lado de Karina la “Reina de Corazones” y Javier el “Sombrerero loco”. La comunicación oficial esta en crisis desde que “Las fuerzas del cielo” abandonaron las redes sociales. Santiago Caputo (hoy castigado y desplazado) y su gente disfrazaban la incapacidad, comportamiento psiquiátrico y marginalidad de los hermanos dandole un toque de épica y normalidad. Por lo demás esta claro que Milei no sabe comunicar cuando lo dejan ser, hay días en los que ha posteado 84 historias de la red Instagram en menos de 24 horas.

La falta de anuncios hizo incurrir a Milei en actos como la visita al Portaaviones USS Nimitz que se encontraba en nuestras aguas realizando ejercicios conjuntos con nuestras FFAA. Lejos de darle una imagen de presidente empoderado, hemos visto a un personaje muy parecido a “Gru” de la película infantil Mi villano favorito.

La concentración de poder sobre su hermano, no puede disfrazar la incapacidad de Karina de resolver sus carencias en la gestión, y reemplazar a Santi “Peaky Blinder” de su rol utilizando al diputado Tronco Figluolo intentando crear un nuevo troll center, no ha dado resultado.

En fin, en el Underland de nuestra reina de corazones, estar aislada por la pérdida de dos de sus alfiles como son Manuel “Cascadita” Adorni y Martín “Rufus” Menem no ha sido suficiente. Al igual que al presidente Alberto Fernández, a su hermanito Sombrerero le infiltraron a Rosmery “Oscurita” Maturana, mujer que con la sagacidad de un felino, grabó conversaciones íntimas que mantuvo con Javier Milei, y que ahora se dan a conocer pronunciando la gravedad en torno a la seguridad presidencial y exponiendo aún más aspectos psicológicos de su hermano.