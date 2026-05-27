El Súper RIGI y el mito de que las inversiones nos van a salvar

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que se llama “Súper RIGI”.

Hay un formato que se llama RIGI, que es un proyecto, un sistema de incentivos para inversiones de por encima de 200 millones de dólares aplicado básicamente a la minería, al gas, al petróleo, a la infraestructura, con beneficios fiscales. Te baja el impuesto a las Ganancias y hay un mínimo de contratación de proveedores locales, una serie de reglas que establecen ventajas para inversiones en estos ámbitos.

Y ahora va al Congreso este proyecto que se llama “Súper RIGI”, que está pensado para proyectos de inteligencia artificial, procesamiento y agregado de valor del litio para autos eléctricos, paneles solares o la cadena de uranio. Inversiones por más de 1000 millones de dólares con los mismos beneficios fiscales: una alícuota de Ganancias del 15%; es 25% para los del RIGI, cuando todos pagamos 30% o más de Ganancias.

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El Gobierno presentó el Súper RIGI en el Congreso: cuáles son los beneficios y las condiciones para entrar

Es un proyecto que está bueno y que, en el mediano plazo, seguramente va a funcionar en caso de que Argentina, en los próximos períodos políticos, no tenga un cambio de rumbo dramático.

Pero, en 2025, Argentina ocupa el último puesto en la región en ingreso de inversiones extranjeras.

Ha recibido apenas 3100 millones de dólares, muy por debajo de los registros de la región. Para poner ejemplos: Chile tuvo inversiones por 13 mil millones; Colombia, por 11 mil millones; Brasil, por 77 mil millones; Costa Rica, 6 mil millones, el doble que Argentina. Esto a pesar del RIGI o mientras el RIGI empieza a dar sus frutos en algún momento próximo.

En Argentina tenemos un poco el mito de “cuando lleguen las inversiones”. Hay un mito con eso, como si Argentina se fuese a salvar como consecuencia de que los inversores extranjeros inviertan en Argentina.

Más bien hemos visto desinversiones.

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Tenemos un poco ese mito. Llegan inversiones que compran bonos, inversiones especulativas, que siempre ocurre y está muy bien, pero inversiones reales estamos lejos de números esperables.

Ayer recibí el informe que hace semanalmente la Fundación Capital con comentarios económicos y habla del tema.

Dice: “En cuanto a la inversión extranjera, por el momento no se vio un incremento considerable. Las autoridades han expresado que el RIGI produciría inversiones en la economía por unos 100.000 millones. Sin embargo, los proyectos aprobados por el momento son 14 y suman 19 mil millones”, que van a llegar en los próximos 10 años. De estos 14 proyectos, hay 5 que son proyectos de energía y 7 que son de minería.

AS/LT