El consumo de combustible no repunta: “Lo que refleja es la caída de los ingresos y de la actividad económica”

El economista, Pedro Gaite, en contacto con Canal E, se refirió a que la caída en la venta de combustibles volvió a encender alarmas sobre el consumo en Argentina.

Gaite sostuvo que, “en líneas generales lo que refleja esta caída del consumo de nafta en particular es la caída de los ingresos y la caída de la actividad económica”. Además, remarcó que, “la nafta particularmente ha acrecentado porque fue uno de los precios que más aumentó en los últimos meses”.

A qué se debe el aumento del combustible

Asimismo, vinculó esta situación al contexto internacional y explicó que el aumento del combustible estuvo relacionado “por el aumento del precio internacional de petróleo por la guerra”, aunque aclaró que el problema de fondo es mucho más amplio y afecta directamente al consumo interno.

En ese sentido, Gaite señaló que, “lo que es necesario para que se recomponga es el aumento de los ingresos”, aunque advirtió que el escenario actual no muestra señales favorables para una recuperación rápida. Según explicó, “el Gobierno sigue apuntando a utilizar los salarios como uno de los principales anclas nominales de la economía”.

La situación de los salarios sigue complicada

A su vez, cuestionó las paritarias actuales y aseguró que, “hay una pauta salarial que está en torno al 2% para las paritarias del sector privado y eso sigue estando todavía muy por debajo de la inflación”. Como consecuencia, afirmó que, “los salarios reales vienen muy golpeados”.

El entrevistado también advirtió sobre el impacto de la caída del consumo en la actividad productiva. “Mientras no traccione el consumo privado, creo que es muy difícil pensar en una reactivación de la economía en términos más generales”, sostuvo.

Al analizar la situación de las empresas, explicó que hoy “cuando le preguntás a los empresarios cuál es la principal razón por la cual no aumenta la producción, ni hablar la inversión productiva, te responden todo lo que es porque el consumo está planchado, en caída”.