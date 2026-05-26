Washington Uranga aseguró en “QR!” que la Iglesia “viene marcando problemas sociales” al Gobierno de Milei

En el programa “QR!” de Canal E, el periodista Washington Uranga analizó el creciente conflicto entre el Gobierno nacional y la Iglesia católica tras el Tedeum encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, frente al presidente Javier Milei.

Durante la entrevista con Pablo Caruso, Uranga aseguró que el mensaje del arzobispo no fue un hecho aislado y remarcó que la Iglesia viene manifestando críticas hacia el rumbo social del Gobierno desde hace tiempo. “El Gobierno no puede decir que fue sorprendido. Hay antecedentes de sobra”, afirmó.

Las críticas de la Iglesia al Gobierno

Uranga sostuvo que García Cuerva se alineó con otros obispos y referentes eclesiásticos que en los últimos meses se pronunciaron sobre discapacidad, pobreza, educación, salud pública, barrios populares, incendios y situación social.

Según explicó, la jerarquía de la Iglesia comenzó a tomar posiciones más visibles frente al impacto social de las políticas oficiales.

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“Lo que hizo García Cuerva fue ponerse en línea con todo esto. No dijo nada distinto a lo que otros obispos ya habían dicho”, señaló.

Además, destacó que el peso simbólico del mensaje fue mayor porque ocurrió en la Catedral Metropolitana, con transmisión nacional y el Presidente sentado en primera fila.

La relación entre Milei y la Iglesia

Durante la charla, Uranga reveló que hubo reuniones entre funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal, aunque aseguró que persiste un fuerte malestar entre ambas partes.

“El Gobierno dice que los obispos los critican todo el tiempo. Y los obispos responden que hablan, pero nunca son escuchados”, resumió.

También consideró que el oficialismo moderó el tono frente a la Iglesia luego de los conflictos que Milei mantuvo anteriormente con el papa Francisco y con conceptos históricos de la doctrina social católica.

El rol del papa León XIV

Otro de los temas centrales del programa fue la posible visita del papa León XIV a la Argentina.

Uranga afirmó que el nuevo pontífice continúa la línea impulsada por Francisco y advirtió que una eventual llegada al país obligaría al Gobierno a mantener una relación institucional más cercana con el Vaticano. “León XIV es parte del legado de Francisco”, sostuvo.

El periodista explicó además que el Papa mantiene una postura centrada en la dignidad humana, la justicia social, el trabajo y las consecuencias sociales de la tecnología y la inteligencia artificial.

El impacto político para el oficialismo

En el tramo final de la entrevista, los panelistas debatieron sobre el posible impacto político de una visita papal en medio de la tensión entre la Casa Rosada y la Iglesia.

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Uranga consideró que el escenario podría representar un desafío para el oficialismo, especialmente si el Papa mantiene discursos críticos sobre desigualdad social, pobreza y derechos laborales. “Va a decir las mismas cosas que viene diciendo la Iglesia”, afirmó.

Además, recordó que Milei fortaleció vínculos con sectores evangélicos mientras mantiene diferencias con buena parte de la conducción católica argentina.

LB