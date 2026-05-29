ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales que regirá desde junio de 2026. La actualización quedó establecida a través de la Resolución 139/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Con la nueva suba, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $403.317,99, mientras que el haber máximo quedará fijado en $2.713.948,17. La medida impacta sobre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se aplicará sobre los pagos correspondientes al sexto mes del año.

Jubilados ANSES: cuánto queda la mínima en junio 2026

A partir de junio, los jubilados y pensionados que perciben el haber más bajo cobrarán $403.317,99, de acuerdo con lo dispuesto por ANSES. El incremento responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este caso, la actualización del 2,58% surge de la variación del Nivel General del IPC correspondiente a abril de 2026, según el mecanismo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

ANSES: cómo quedan los principales valores desde junio

La resolución también fijó otros montos previsionales que regirán desde junio de 2026:

Haber mínimo garantizado: $403.317,99.

Haber máximo: $2.713.948,17.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

La PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, quedará así en $322.654,39 desde junio.

Qué pasa con los aportes previsionales

Además de actualizar jubilaciones y pensiones, ANSES determinó las nuevas bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales correspondientes al período devengado junio de 2026.

Según la resolución, la base imponible mínima será de $135.837,40, mientras que la máxima quedará en $4.414.652,38.

Estos valores son utilizados para calcular los aportes de los trabajadores alcanzados por el sistema previsional.

Quiénes están alcanzados por la actualización

La actualización alcanza a las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino y también a los valores de referencia vinculados con el cálculo de beneficios previsionales.

La norma dispuso, además, la actualización de las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad desde el 31 de mayo de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de junio. Para esos casos, se aplicarán los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

El ajuste de junio se explica por la fórmula de movilidad mensual vigente. Desde la modificación introducida por el DNU 274/24, los haberes previsionales se actualizan todos los meses de acuerdo con la variación del IPC nacional informado por el INDEC.

Para junio de 2026, ANSES tomó como referencia la inflación de abril, que arrojó una movilidad del 2,58%. Con ese porcentaje, quedaron definidos los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, PBU, PUAM y bases imponibles.

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