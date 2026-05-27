DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo obligatoriamente y cuáles son los nuevos costos

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico con chip y código QR. El organismo estatal incorporó estas tecnologías para reforzar la protección de datos personales y evitar falsificaciones mediante mecanismos de seguridad aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

No es obligatorio cambiar el documento vigente si este se encuentra dentro de su período de validez. Las autoridades comunicaron de forma oficial que "los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento", la cual figura impresa en el frente de cada tarjeta.

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El DNI para personas mayores de 14 años posee una duración de 15 años contados a partir del momento de su emisión. Debido a este marco temporal, en 2026 tienen la obligación de tramitar el nuevo ejemplar quienes lo gestionaron en 2011. Una vez cumplido ese lapso, la tarjeta pierde validez legal de manera automática para la realización de trámites.

Los menores de edad deben cumplir con dos instancias de actualización obligatoria normadas por el Estado. La primera renovación se efectúa entre los 5 y los 8 años de edad, mientras que la segunda se ejecuta de forma obligatoria al cumplir los 14 años.

¿Cuánto cuesta el nuevo trámite de DNI?

Las tarifas para el trámite de ciudadanos argentinos sufrieron modificaciones que elevaron el costo del ejemplar regular a 10.000 pesos. Este precio unificado rige para la actualización de los 5/8 años, la de los 14 años, los cambios de domicilio, las rectificaciones de datos y la emisión de nuevos ejemplares por extravío o robo.

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El esquema arancelario de la entidad administrativa contempla tres modalidades de tramitación urgente con costos diferenciados. El denominado DNI exprés, con entrega en el domicilio en un plazo máximo de 96 horas hábiles, tiene un valor de 26.000 pesos.

El trámite DNI 24 horas, que se retira en la oficina de origen al día hábil siguiente, cuesta 41.000 pesos. La opción más veloz, rotulada como DNI al instante, se gestiona exclusivamente en paradores habilitados y demanda un pago de 57.000 pesos.

El marco normativo vigente establece la gratuidad total para determinados casos específicos. El primer ejemplar para nacidos en el territorio nacional de 0 a 18 años, las identificaciones tardías, el Certificado de Pre-identificación (CPI) y las reposiciones motivadas por errores u omisiones de la fábrica no tienen costo económico.

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Los ciudadanos extranjeros residentes en la República Argentina deben afrontar aranceles superiores a los nativos. La primera identificación, las actualizaciones de edad y las solicitudes de nuevos ejemplares por mudanza o prórroga de categoría poseen un costo fijo de 20.000 pesos.

El nuevo formato físico está fabricado en policarbonato, un compuesto plástico que aporta mayor resistencia estructural que los soportes anteriores. El diseño incluye símbolos patrios impresos, entre los que destacan la escarapela nacional, el Sol de Mayo y tres estrellas en el sector frontal. El reverso de la credencial exhibe las imágenes del Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral.