La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, despliega una intensa agenda de trabajo en Italia, donde se espera que el próximo viernes mantenga un encuentro con el Papa León XIV. No se tratará de una audiencia privada ni a solas, sino que se realizará en el marco de la convocatoria que el Sumo Pontífice hace a ministros de Educación de distintos países.

La dinámica no impedirá que la presencia de León XIV junto con una ministra del Gobierno de Javier Milei eleve una vez más las suspicacias por la eventual visita del Sumo Pontífice a la Argentina en noviembre de este año, cuando esté desarrollando una gira sudamericana. Además, el Papa expresó en noviembre pasado su vocación por visitar el país en el que nació Francisco.

Pettovello partió rumbo a Italia el pasado lunes y despliega una agenda vinculada a la educación, las prácticas laborales y la inteligencia artificial. De darse como lo tiene planeado, la ministra tendrá la oportunidad de transmitirle al Papa el deseo del Gobierno argentino de que León XIV visite la Argentina.

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El viaje de Pettovello a Roma se produce en el momento en que el presidente Javier Milei sostuvo que es "altamente probable" que León XIV visite la Argentina hacia fines de año, y ponderó la labor del canciller Pablo Quirno en el vínculo con la Santa Sede. En el Gobierno hay altas expectativas para que se concrete la visita.

Tal como contó PERFIL, el Gobierno moderó la tensión con la Iglesia Católica a la espera de la oficialización del viaje papal al país y dio gestos de acercamiento. Días atrás, Quirno encabezó un encuentro con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, la propia Pettovello y el secretario de Culto, Agustín Caulo, en la previa del Tedeum. Incluso luego del acto, Milei evitó confrontar directamente con las palabras del arzobispo porteño.

La agenda de Pettovello en Italia

Uno de los puntos más importantes de la agenda de la ministra fue la visita al "Centro Nazionale di Orientamento – ELIS", un polo educativo impulsado en su momento por el Papa Juan XXIII.

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Anteriormente, Pettovello participó de los actos conmemorativos por el 25 de mayo con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, ubicado en la capital italiana.

Este miércoles, la titular de la cartera de Capital Humano fue recibida por su par italiano, Giuseppe Valditara, con quien visitó los "Centros Provinciales para la Educación de Adultos" y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

La ministra de Capital Humano espera también reunirse con Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, durante el encuentro denominado "Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación". Allí, Pettovello tendrá contacto directo con una pieza clave de la estructura vaticana.

ML