Fuga de gas, un muerto y fallas de infraestructura: la trampa mortal que se cobró la vida de un operario en Aeroparque

Una falla estructural insólita transformó una tarea de mantenimiento rutinaria en una trampa mortal dentro del Aeroparque Jorge Newbery. El desprendimiento de un tablero eléctrico sobre una red de prevención de incendios desató una fuga masiva de gas en una sala de máquinas, dejando como saldo un operario fallecido y otro herido. El incidente encendió las alarmas en la terminal aérea y puso bajo la lupa los protocolos de seguridad de las empresas subcontratadas que operan en el aeropuerto porteño.

La tragedia se desencadenó en un cuarto técnico ubicado en la planta alta del hall central, muy cerca de la puerta de emergencia del sector de preembarque nacional. Según la reconstrucción del hecho, dos empleados de la firma contratista Maxiseguridad revisaban la instalación de tubos de dióxido de carbono (CO2) cuando la pesada estructura de un tablero cedió y cayó directamente sobre ellos. El impacto golpeó de lleno contra una de las válvulas de seguridad de los cilindros, provocando el escape de gas que dejó a los trabajadores encerrados.

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Lejos de ser un veneno directo, el dióxido de carbono actúa como un asesino silencioso en espacios cerrados. Sin embargo, el elemento no es intrínsecamente tóxico para el ser humano, pero tiene la capacidad de desplazar rápidamente el oxígeno del ambiente. Al quedar atrapados en un área de ventilación limitada, la drástica reducción de oxígeno provocó mareos, fatiga extrema y asfixia inmediata, un cuadro irreversible para uno de los involucrados que no logró salir del recinto a tiempo.

Cuando los equipos de emergencia del aeropuerto consiguieron ingresar a la sala, el escenario ya era letal. El personal médico constató en el lugar el fallecimiento de un hombre de 33 años, identificado con las iniciales F. E. G., quien prestaba servicios para la empresa Maxiseguridad desde el año 2019 y contaba con experiencia previa en instalaciones de edificios. Por su parte, el compañero de la víctima logró sobrevivir a la exposición y los médicos lo declararon fuera de peligro tras tratarle lesiones de carácter leve.

El sector donde ocurrió el colapso quedó completamente acordonado por las fuerzas de seguridad. Aunque la sala técnica se encuentra dentro de un área pública de mucho tránsito, las autoridades aeroportuarias aclararon que el recinto cuenta con un acceso estrictamente restringido exclusivo para el personal autorizado. Gracias a esta aislación, se evitó que el gas filtrara hacia el hall y no existió riesgo de intoxicación para los miles de pasajeros que circulaban por el primer piso.

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La investigación judicial y los antecedentes en la terminal

Con el perímetro asegurado, la fiscalía de turno tomó el control de la escena e impartió las primeras directivas para preservar la prueba material. La Justicia ordenó el resguardo total del cuarto de máquinas, autorizó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia de rigor y dispuso el secuestro inmediato de las prendas de vestir de ambos operarios, buscando rastros físicos que ayuden a reconstruir el momento del desastre.

El foco de los investigadores apunta ahora a entender por qué un tablero eléctrico pesado se desplomó sin previo aviso sobre los trabajadores. Para encontrar respuestas, la Justicia citó a prestar declaración testimonial tanto a los representantes legales de Maxiseguridad como al personal de Aeropuertos Argentina. El objetivo central es determinar si existió negligencia en el anclaje de la estructura, falta de supervisión o algún incumplimiento de las normativas de prevención laboral.

Esta fatalidad sacudió por completo la rutina de Aeroparque, un escenario mucho más acostumbrado a lidiar con desbordes de pasajeros que con emergencias operativas de esta magnitud. A modo de contraste, el último incidente que requirió un despliegue policial fuerte en el preembarque ocurrió en diciembre pasado, cuando agentes de la fuerza de seguridad aeroportuaria tuvieron que bajar a la fuerza a tres viajeros alcoholizados que fumaban y peleaban en un vuelo de la aerolínea JetSmart.

TC