Moverse entre Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es una de las preocupaciones más frecuentes para quienes hacen conexiones aéreas en Buenos Aires. La distancia —unos 32 kilómetros— y el tráfico porteño obligan a planificar con tiempo y elegir la opción de traslado más conveniente según el presupuesto, el horario y la cantidad de equipaje.

La alternativa más rápida y cómoda: traslado privado

Los traslados privados puerta a puerta son la opción más segura y eficiente, especialmente si se viaja con poco margen de tiempo. Empresas habilitadas ofrecen vehículos con chofer y seguimiento del vuelo, lo que reduce riesgos ante demoras. El trayecto suele demorar entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tránsito, y es ideal para quienes priorizan tranquilidad por sobre el costo.

Taxis y apps de movilidad

Los taxis oficiales y las aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi son una opción intermedia en precio y comodidad. Es recomendable utilizar paradas oficiales en ambos aeropuertos o apps reconocidas para evitar inconvenientes.

En horarios pico, el tiempo de viaje puede extenderse considerablemente, por lo que conviene salir con margen extra, sobre todo si el vuelo es internacional.

La opción más económica: colectivo y transporte público

Para quienes viajan con presupuesto ajustado, el colectivo es la alternativa más barata, aunque también la más lenta. Existen combinaciones que conectan Aeroparque con Ezeiza, generalmente con al menos un trasbordo y tiempos de viaje que superan las dos horas. No se recomienda si se transporta mucho equipaje o si el vuelo tiene horario ajustado.

Combis compartidas: equilibrio entre precio y comodidad

Las combis o shuttles compartidos ofrecen un buen balance entre costo y confort. Tienen salidas programadas y conectan directamente ambos aeropuertos.

El tiempo de viaje puede variar según la cantidad de pasajeros y paradas intermedias, pero suele ser más previsible que el transporte público.

Consejos clave para no perder el vuelo

- Salir con al menos tres horas de anticipación si el vuelo es internacional.

- Considerar el horario: el tránsito en Buenos Aires puede duplicar los tiempos en horas pico.

- Priorizar opciones oficiales y habilitadas para evitar estafas.

- Chequear si la aerolínea ofrece traslados incluidos o convenios con empresas de transporte.

Elegir cómo ir de Aeroparque a Ezeiza (o viceversa) depende del presupuesto, el tiempo disponible y el nivel de comodidad buscado. Planificar con anticipación es la mejor forma de garantizar un traslado rápido, seguro y sin sobresaltos.