Trezidavomartiofobia: qué es el miedo al martes 13 y cómo se manifiesta

La trezidavomartiofobia es el término que define el miedo irracional o persistente al martes 13. No se trata de una superstición leve, sino de una fobia específica que puede generar ansiedad, malestar físico y cambios de conducta en quienes la padecen.

Martes 13: cómo nació el mito de la mala suerte entre Marte, religión e historia

El concepto combina tres raíces griegas: treiskaideka (trece), hemera (día) y phobos (miedo). Su uso se consolidó en el campo de la psicología para describir una aversión concreta asociada a una fecha determinada del calendario.

A diferencia del rechazo cultural al número 13, la trezidavomartiofobia implica una respuesta emocional intensa. Las personas afectadas suelen anticipar desgracias, errores o pérdidas, incluso sin evidencia real que justifique esos temores.

Martes 13: entre el 12 y el 14, el número innombrable

Los síntomas más frecuentes incluyen nerviosismo, inquietud, dificultad para concentrarse y evitación de actividades importantes. En casos más marcados, puede aparecer taquicardia, sudoración o insomnio en los días previos al martes 13.

Trezidavomartiofobia y supersticiones del calendario

Esta fobia se vincula con creencias populares arraigadas en el mundo hispano, donde el martes 13 se asocia históricamente con la mala suerte. La repetición social de esa idea refuerza el miedo desde edades tempranas.

El entorno cumple un rol clave en su desarrollo. Frases transmitidas en la familia, advertencias culturales y relatos históricos funcionan como disparadores que consolidan la asociación entre la fecha y el peligro.

Desde la psicología, se explica como una fobia aprendida. No surge de un evento traumático puntual, sino de la exposición reiterada a mensajes negativos que el cerebro termina interpretando como una amenaza real.

La trezidavomartiofobia no afecta a todas las personas por igual. En muchos casos se manifiesta solo una vez al año, mientras que en otros genera una planificación especial de la agenda para evitar viajes, trámites o decisiones relevantes.

Por qué el martes 13 genera temor y qué hábitos se evitan ese día

En el ámbito laboral y social, este temor puede provocar ausencias, postergaciones y una disminución del rendimiento. Algunas personas prefieren no firmar contratos ni realizar inversiones durante esa fecha.

Especialistas coinciden en que la fobia no está ligada a hechos comprobables, sino a construcciones simbólicas. El miedo se sostiene por la expectativa de que algo negativo ocurra, más que por la experiencia directa.

Aunque no siempre requiere tratamiento, cuando interfiere en la vida cotidiana puede abordarse con estrategias terapéuticas centradas en la ansiedad y las creencias irracionales asociadas al martes 13.

