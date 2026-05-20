Explotó un auto a metros del Toro de Wall Street y desató el pánico en el distrito financiero

Un automóvil explotó este martes en el Bajo Manhattan y quedó envuelto en una enorme bola de fuego a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street, lo que provocó corridas y escenas de pánico entre peatones y empleados de la zona financiera de Nueva York.

El hecho se produjo durante la hora pico de la tarde frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), sobre la avenida Broadway, según los datos publicados por The New York Post.

El coche ardió de forma repentina y generó una densa columna de humo negro que se elevó sobre las calles del distrito. "Segundos después, el auto explotó", relataron, lo que forzó a decenas de personas a correr para ponerse a salvo en los edificios linderos.

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Los transeúntes manifestaron confusión inmediata mientras escapaban del perímetro ante el temor de una nueva explosión en la vía pública. Los equipos de emergencia recibieron las alertas del siniestro vial a las 17:42 en la intersección de las calles Broadway y Stone Street.

Agentes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) arribaron al sector afectado junto a agentes de la policía local para combatir las llamas y establecer un cordón de seguridad en el área.

La circulación peatonal quedó interrumpida en una de las arterias más transitadas por turistas y trabajadores de Manhattan. Las dotaciones de control extinguieron el fuego minutos después del estallido y los especialistas técnicos peritaron los restos del rodado.

La policía de Nueva York no reportó víctimas civiles ni heridos de gravedad como consecuencia de las proyecciones de la detonación. Los investigadores mantuvieron el corte de tránsito para realizar las pericias y descartar riesgos adicionales en las estructuras comerciales vecinas.

¿Qué provocó el estallido en el distrito financiero de Nueva York?

Las causas del incendio y la posterior detonación del vehículo permanecen bajo investigación oficial por parte de los peritos del cuerpo de bomberos. Las autoridades locales evitaron difundir hipótesis preliminares sobre fallas mecánicas o factores externos y se concentraron en asegurar la normalización del área afectada.

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El personal policial recolectó los registros de las cámaras de seguridad de la avenida Broadway para reconstruir los minutos previos al inicio del fuego. Las autoridades confirmaron que el coche se encontraba detenido en la vía pública al momento de originarse el foco ígneo que destruyó la carrocería.

El operativo de seguridad conjunto bloqueó el paso de vehículos y peatones en la esquina de Broadway y Stone Street durante las tareas de remoción de los fragmentos del automóvil. La Autoridad Metropolitana de Transporte resguardó los accesos a sus oficinas corporativas mientras los bomberos completaban las tareas de enfriamiento del pavimento.

El flujo habitual de personas se reanudó de forma paulatina una vez que las dotaciones del FDNY declararon la zona fuera de peligro. Los fragmentos del coche calcinado fueron retirados por grúas policiales para liberar el carril obstruido antes del comienzo de la jornada comercial del miércoles.