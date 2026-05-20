Putin y Trump: el callejón sin salida de dos líderes atrapados en sus propias guerras

Dos líderes envejecidos luchan por salir de guerras desastrosas en las que introdujeron personalmente a sus países. Ninguno de los dos lo está logrando.

Cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó su invasión a gran escala de Ucrania a principios de 2022, su objetivo era lograr un cambio de régimen en Kiev y declarar la victoria en cuestión de días; no una "guerra", sino una "operación militar especial". Del mismo modo, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ataque total contra Irán, su objetivo era lograr un cambio de régimen en Teherán y declarar la victoria en cuestión de días; no una "guerra", sino una "excursión".

Ambos hombres tomaron la decisión de iniciar una guerra sin seguir el proceso normal de planificación de políticas, y mucho menos considerando todas las posibles consecuencias y efectos de segundo orden. Putin había estado aislado durante la pandemia de la COVID-19, leyendo historias del antiguo imperio ruso. Cuando llegó el momento, impuso su "operación militar especial" en el Consejo de Seguridad de Rusia, sin tolerar la disidencia. El funcionario directamente responsable de la carpeta de Ucrania sí objetó, pero fue desautorizado y desde entonces ha renunciado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del mismo modo, Trump fue a la guerra tras anotarse una rápida victoria en Venezuela, y después de escuchar del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el régimen iraní seguramente colapsaría bajo la presión. El propio director de la CIA de Trump descartó ese escenario optimista como "farsesco", e incluso su obsequioso vicepresidente, JD Vance, expresó reservas. Pero la decisión estaba tomada y el expediente fue entregado al "Secretario de Guerra", cuya retórica cómicamente belicosa ha invitado más al ridículo que al respeto.

Ahora, ambos líderes están empantanados sin un camino claro de salida del desastre que han provocado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha logrado una defensa exitosa de su país, limitando los avances de Rusia durante cuatro años consecutivos. Mientras tanto, a pesar de perder a su liderazgo superior y sufrir importantes golpes en sus capacidades militares convencionales, el régimen iraní ha sobrevivido y ha afirmado el control estratégico de facto sobre el estrecho de Ormuz aprovechando las mismas tecnologías de drones que los ucranianos.

El escudo invisible de Taiwán: ¿se ha vuelto inmune a la traición de Estados Unidos?

Dado que ni Ucrania ni Irán contemplan la rendición, los hombres equivocados que iniciaron cada conflicto han comenzado a reducir sus objetivos bélicos. Aunque Putin no puede reconocer abiertamente que nunca conquistará Ucrania, ahora espera desesperadamente un acuerdo político que le entregue los pedazos de la región de Donetsk que sus ejércitos no han logrado controlar. Y aunque Trump ha amenazado temerariamente con erradicar la República Islámica, espera desesperadamente un acuerdo político que reabra el estrecho de Ormuz y permita un acuerdo nuclear no muy diferente al que retiró a los Estados Unidos en 2018.

Pero ninguno de los dos líderes ha avanzado mucho hacia sus objetivos más modestos. Putin puede ordenar a sus ejércitos que avancen, pero en realidad no pueden hacerlo. Decenas de miles de reclutas de calidad cada vez más baja son enviados a morir sin nada que mostrar a cambio. La economía de guerra rusa está produciendo drones de ataque de modelo iraní en enormes cantidades, pero los ucranianos han demostrado ser aún más innovadores. Sus drones no solo mantienen la línea de defensa, sino que también atacan la infraestructura energética y objetivos militares en el interior de Rusia.

Por supuesto, Ucrania recibe apoyo externo, principalmente de los europeos, ahora que EE. UU. ha tropezado en su guerra con Irán, consumiendo la mitad de su arsenal de misiles avanzados en el proceso. Afortunadamente, la propia industria de defensa de Ucrania cubre ahora la mitad de sus necesidades militares, mientras que Rusia depende cada vez más de China para el apoyo económico y de Corea del Norte para proyectiles y carne de cañón. El glorioso ejército ruso sobre el que Putin leyó en sus libros de historia es cosa del pasado.

Los Estados Unidos e Israel ciertamente disfrutan de una superioridad militar abrumadora sobre Irán. Pueden bombardear a voluntad en todo el país, causando estragos donde quieran. Pero sin poner botas sobre el terreno, no pueden convertir la dominancia militar en éxito político. Ningún país puede ser subyugado únicamente por el poder aéreo.

Imagino que Putin está crujiendo los dientes en el Kremlin, o en algún búnker oculto, gritando a la gente que no puede darle la victoria que necesita desesperadamente. Y Trump, sin darse cuenta, expone su propia desesperación diariamente en Truth Social. El viejo dicho es cierto: es mucho más fácil (y más emocionante) comenzar una guerra que terminarla.

La mentira de Mercator: por qué el mundo debe ver el tamaño real de África

En algún momento, la guerra fallida de cada líder cambiará su respectivo régimen. Aunque el aumento de los precios del petróleo podría ofrecer cierto respiro financiero a Putin, la economía rusa necesitará mucho más que eso a largo plazo. Y ahora que la población rusa se ha acostumbrado a las comodidades de la era digital, hay límites para la propaganda tradicional y la represión. Si la historia rusa sirve de guía, las guerras fallidas conducen al cambio político, como ocurrió tras la derrota rusa ante los japoneses en 1905 y la derrota soviética en Afganistán. El legado de Putin estará definido por su fracaso en Ucrania.

En cuanto a Trump, prometió que no habría más guerras de cambio de régimen. Pero se convenció a sí mismo de que no hay nada que el ejército de los Estados Unidos no pueda hacer, y ahora cada consumidor estadounidense está pagando el precio. Muchos de sus partidarios ven a un hombre que ha perdido el rumbo, mientras que el resto del mundo ve a una superpotencia que se ha desacreditado a sí misma.

Sabemos que Putin y Trump ocasionalmente tienen largas conversaciones. Putin quiere que Trump lo ayude a ganar en Ucrania; pero Trump no puede, porque ya no tiene las cartas para lograr tal resultado. Mientras tanto, Trump probablemente le ha pedido a Putin que lo ayude a someter a Irán; pero Putin no podría aunque quisiera, porque tampoco tiene ninguna carta.

Putin y Trump han logrado una cosa, al menos. El comité noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz podrá trabajar sin distracciones. Putin nunca estuvo bajo consideración, y si Trump lo estuvo, nunca más lo estará.

(*) Carl Bildt es ex primer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.