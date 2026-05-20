WASHINGTON, DC— Más de 50 años después de la descolonización, Occidente sigue considerando a África como un actor secundario en la economía global: una fuente de materias primas y poco más. Esta visión obsoleta ha obstaculizado el desarrollo de industrias manufactureras de alto valor y de cadenas de suministro integradas en África, frenando el crecimiento económico. Como resultado, las disparidades en los ingresos per cápita entre África y otras regiones han aumentado, y la participación del continente en el comercio mundial ha caído por debajo del 3%, a pesar de que África representa casi una quinta parte de la población mundial.

Pero a medida que más países cruzan el umbral del "superenvejecimiento", con más del 20% de la población de 65 años o más, la comunidad internacional debería estar cada vez más motivada para dejar de colocar a África en un papel periférico. La economía mundial necesita nuevos motores de demanda, y África está excepcionalmente dotada para satisfacer esa necesidad. De hecho, el dinamismo demográfico de África, junto con sus enormes necesidades de inversión en infraestructura, significan que debería desempeñar un papel cada vez más central en el comercio y la inversión globales en los próximos años.

El impulso demográfico de África no tiene parangón. Se espera que su población se acerque a los 2.500 millones para el año 2050. En ese momento, se proyecta que Nigeria será el tercer país más poblado del mundo, superando a Estados Unidos y situándose solo por debajo de la India y China. Para finales de siglo, se prevé que casi el 40% de la población mundial será africana.

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Más importante aún, África representará la mayor parte del crecimiento neto de la población mundial en edad de trabajar, mientras que los países de la mayoría de las demás regiones se enfrentan a la contracción de la fuerza laboral y al aumento de las tasas de dependencia. Los datos recientes muestran que las economías con un crecimiento demográfico superior a la media mundial del 1% han experimentado una tasa media de crecimiento real del PIB del 3,1%, mientras que aquellas con un crecimiento demográfico negativo han alcanzado solo el 1,4%. El PIB africano ya está creciendo por encima de la media mundial, y la mayoría de las previsiones a largo plazo indican que el fuerte viento de cola demográfico del continente ayudará a impulsar la economía global.

Si bien el crecimiento económico requiere una combinación óptima de capital, trabajo y tecnología, la interacción que se refuerza mutuamente entre la creación de empleo y el aumento del gasto de los consumidores suele estar en su núcleo. Históricamente, la fuerza demográfica ha respaldado el desarrollo del capital humano, sosteniendo la expansión de la demanda interna, que representa más de dos tercios del PIB de Estados Unidos y más de la mitad del PIB de Canadá.

En este contexto, la protuberancia juvenil de África es un gran activo tanto en términos de oferta de mano de obra como de nueva demanda. Mientras que el crecimiento del consumo se ha ralentizado en las economías avanzadas debido al estancamiento demográfico, en África se está expandiendo, a medida que la rápida urbanización crea nuevos mercados de consumo y los ingresos aumentan gradualmente. Para 2050, se espera que cientos de millones de africanos se sumen a la clase media, y se proyecta que el gasto de los consumidores y de las empresas en el continente alcance los 16,1 billones de dólares, generando una demanda significativa de bienes y servicios.

África también tiene un enorme potencial para el cambio estructural. Al ser el continente menos industrializado del mundo, que aporta menos del 2% de la manufactura global, África ofrece las mayores oportunidades para el aumento de la productividad y el crecimiento del ingreso per cápita. La bauxita es un claro ejemplo: lo que vale 874.000 millones de dólares en boca de mina se convierte en 5,2 billones de dólares cuando se refina en alúmina, y hasta en 15,4 billones de dólares cuando se funde en aluminio. Procesar los productos básicos crudos en el continente, en lugar de exportarlos, ofrece una vasta oportunidad económica.

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Aprovechar esta oportunidad requerirá esfuerzos para abordar el déficit de infraestructura de África. El aumento del gasto en infraestructura, particularmente en los sectores de la construcción, la minería, la manufactura y los servicios, sentaría las bases para avances de productividad a largo plazo. La magnitud de la brecha implica que la inversión sostenida podría impulsar el impulso del crecimiento durante décadas, con enormes efectos colaterales positivos para la economía mundial.

Con un financiamiento suficiente para la infraestructura, el desarrollo del capital humano y las reformas políticas, África puede lograr una industrialización a gran escala, transformar su crecimiento demográfico en un dinamismo económico sostenido y generar un poderoso dividendo demográfico para la economía global. La implementación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana es un paso clave para catalizar esta transformación estructural, porque un mercado más integrado refuerza las ventajas de costos y estimula el crecimiento industrial. Los bienes manufacturados primero escalarían a través de la demanda regional habilitada por la AfCFTA y luego se expandirían hacia los mercados globales a medida que África se vuelva más competitiva.

Con su población de rápido crecimiento, sus mercados de consumo grandes y sin explotar, su potencial de industrialización, su inmensa riqueza de recursos y su búsqueda de una integración económica regional a gran escala, África tiene el futuro del crecimiento global en sus manos. A medida que más economías avanzadas se enfrentan a problemas estructurales, África es el mayor depósito restante de potencial de crecimiento transformador.

Pero si los países africanos han de formar un pilar de la expansión económica mundial del siglo XXI, necesitan el apoyo de políticas eficaces. Las cartas sobre la mesa son altas: si el potencial del continente no se realiza, el mundo que envejece luchará por mantener la prosperidad. El éxito de África ya no es, por tanto, una cuestión regional, sino más bien un imperativo global.

(*) Hippolyte Fofack, execonomista jefe del Banco Africano de Exportación e Importación, es miembro Parker en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, asociado de investigación en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Harvard, miembro distinguido del Consejo de la Federación Global de Competitividad y miembro de la Academia Africana de Ciencias.