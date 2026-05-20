El escudo invisible de Taiwán: ¿se ha vuelto inmune a la traición de Estados Unidos?

WASHINGTON, DC— La reciente cumbre de Donald Trump con Xi Jinping ha reavivado un debate ya conocido: ¿defendería Estados Unidos a Taiwán si China lo invadiera?

Los escépticos señalan las prioridades contrapuestas de Estados Unidos —desde el conflicto en Oriente Medio hasta las operaciones en el hemisferio occidental— como prueba de que Taiwán está perdiendo protagonismo en la agenda de seguridad nacional estadounidense. El propio Trump ha cuestionado si los estadounidenses lucharían en una guerra "a 9.500 millas de distancia", además de describir las ventas de armas a Taiwán como "una muy buena ficha de negociación". Este cambio en la retórica de Estados Unidos pareció un regalo para Xi.

Sin embargo, centrarse demasiado en las palabras de Trump oculta las realidades sobre el terreno, ya que durante la última década las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán han experimentado una transformación estructural. El apoyo de Estados Unidos a Taiwán no es una preferencia que pueda cambiar con una administración estadounidense, ni es una ficha de cambio; más bien, está profundamente arraigado en la maquinaria del poder estadounidense: en los mandatos del Congreso, la planificación de la defensa, las cadenas de suministro de semiconductores, las alianzas a nivel estatal y la inversión del sector privado.

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Estos lazos hacen que la relación sea difícil de desmantelar para cualquier administración estadounidense, e incluso más difícil de debilitar para el gobierno de China. La era en la que los analistas escudriñaban cada declaración presidencial en busca de pistas sobre la política hacia Taiwán se está desvaneciendo; la retórica de alto nivel sigue importando, pero la durabilidad de los lazos entre Estados Unidos y Taiwán depende ahora menos de los líderes individuales que del impulso institucional.

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A pesar de la llegada de nuevos presidentes al poder tanto en Taipéi como en Washington durante los últimos dos años —y a pesar de una presión militar china sin precedentes sobre Taiwán—, la relación no ha hecho más que profundizarse. Las delegaciones del Congreso (la más reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado) visitan Taiwán con regularidad, y las ventas de armas han continuado (hasta ahora), e incluso la administración de Trump ha dado luz verde a los paquetes de armamento más grandes en la historia de la relación. Trump ha firmado nuevas leyes que refuerzan los lazos bilaterales, su Estrategia de Seguridad Nacional ha hecho hincapié en la disuasión en el estrecho de Taiwán y un marco comercial recíproco anunciado recientemente ha formalizado una asociación económica estratégica.

Los avances en el sector privado han sido especialmente transformadores, principalmente porque el dominio de Taiwán en semiconductores de gama alta e infraestructura de IA ha convertido a la isla de un tradicional foco geopolítico en un pilar de la economía global. Las cadenas de suministro "no rojas" (redes de confianza que están aisladas de la influencia china) han pasado del concepto a la práctica, con Taiwán situado en el centro de este cambio.

El campus en expansión de TSMC en Arizona es solo el ejemplo más visible de esta tendencia más amplia. Las empresas taiwanesas de todos los tamaños están invirtiendo en centros de datos, materiales avanzados y electrónica en Estados Unidos, mientras que las empresas tecnológicas estadounidenses están profundizando su presencia en Taiwán, particularmente en IA y computación en la nube; al mismo tiempo, ambas partes están reduciendo su exposición a China.

Durante años, los responsables de la política estadounidense hablaron de manera abstracta sobre el "desacoplamiento" de China. Ahora los mercados y la industria lo están haciendo realidad, con el capital taiwanés revitalizando la manufactura estadounidense y las firmas de EE. UU. dependiendo cada vez más de Taiwán para la innovación de próxima generación. De manera crucial, las asociaciones en tecnología de defensa están vinculando los avances del sector privado con la defensa asimétrica de Taiwán y la modernización del ejército estadounidense.

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Con la misma importancia, estos lazos están cambiando la percepción pública. Cada vez más estadounidenses empiezan a ver a Taiwán no como un problema de seguridad lejano, sino como un socio democrático y tecnológico con una posición central en la economía global del siglo XXI. Lejos de ser un cliente de seguridad que necesita garantías, Taiwán se ha convertido en parte de la infraestructura tecnológica que sustenta el poder de Estados Unidos y sus aliados.

Quizás la dimensión menos valorada de esta tendencia se esté produciendo por debajo del nivel federal. Más de la mitad de los estados de EE. UU. mantienen ahora algún tipo de presencia comercial o de inversión en Taiwán, compitiendo para atraer capital taiwanés en diversas industrias. Docenas de ellos han firmado acuerdos para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral vinculada a la inversión taiwanesa; las delegaciones estatales visitan Taiwán con regularidad y el apoyo político subnacional se ha formalizado. Tan solo en 2025, más de 30 legislaturas estatales aprobaron resoluciones de apoyo a Taiwán.

Al mismo tiempo, las relaciones entre personas se están expandiendo. A medida que los intercambios educativos en la China continental han disminuido, Taiwán ha emergido como el principal destino para la inmersión en el idioma mandarín. Programas como el Marco Global de Cooperación y Capacitación convocan rutinariamente a expertos en salud pública, ciberseguridad y asuntos humanitarios de todo el mundo para aprovechar la experiencia taiwanesa.

Aunque estos intercambios carezcan de los compromisos de poder duro que implican las ventas de armas, son importantes, ya que difunden el apoyo a Taiwán mucho más allá de Washington, integrando a la isla en las economías locales, universidades y comunidades de todo Estados Unidos.

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La gran ironía es que, si bien China ha intentado aislar diplomáticamente a Taiwán durante mucho tiempo, muchas de sus acciones —coerción militar, operaciones en la zona gris e intimidación económica— han tenido el efecto contrario. En lugar de debilitar la posición internacional de Taiwán, la presión china ha acelerado la integración de Taiwán en las redes de seguridad y tecnología democrática, dando lugar a cadenas de suministro diseñadas específicamente para reducir la dependencia de China.

Sin embargo, esta dinámica entraña riesgos. A medida que Taiwán se integra más en la arquitectura de seguridad y tecnología occidental, los líderes chinos pueden llegar a la conclusión de que la ventana para una unificación forzada se está cerrando. Puede que la disuasión se esté fortaleciendo, pero también lo hace el peligro de una escalada.

Por eso, el acercamiento de Trump a Xi no debe interpretarse como una prueba de un debilitamiento del apoyo a Taiwán. La ambigüedad estratégica que Estados Unidos ha mantenido desde los días del presidente Jimmy Carter puede haberse vuelto más ambigua, pero la trayectoria más amplia de la relación entre Estados Unidos y Taiwán está configurada ahora menos por el teatro diplomático que por fuerzas estructurales que continúan profundizando la integración. Los líderes del Congreso, los planificadores del Pentágono, los gobernadores, los alcaldes, las universidades y la industria privada están reforzando la relación, y las empresas taiwanesas tienen fuertes incentivos económicos y geopolíticos para continuar con la tendencia.

El futuro de Taiwán ya no depende únicamente de cuánta atención le preste el gobierno de Estados Unidos en un momento dado. Depende, en cambio, de la expansión de la presencia de Taiwán dentro de las instituciones, economías y tecnologías del mundo libre.

(*) Channing Lee es directora de Alianzas Globales y presentadora del podcast Strait Forward en el Special Competitive Studies Project.