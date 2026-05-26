Implosionó un tanque químico en una fábrica de papel de Washington y hay varios muertos

Una fuerte implosión en una fábrica de papel del estado de Washington, en Estados Unidos, dejó este martes víctimas fatales, heridos de gravedad y personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales y directivos de la empresa responsable de la planta.

El accidente ocurrió en las instalaciones de la compañía Nippon Dynawave Packaging Co., ubicadas en la ciudad de Longview, a unos 80 kilómetros de Portland y 209 kilómetros al sur de Seattle. Allí colapsó un tanque químico de aproximadamente 303 mil litros que contenía “licor blanco”, una mezcla corrosiva utilizada en la fabricación de papel industrial.

Hay muertos y personas desaparecidas

Durante una conferencia de prensa, las autoridades evitaron precisar la cantidad exacta de fallecidos, aunque confirmaron que hubo víctimas fatales y que todavía hay trabajadores desaparecidos tras la implosión.

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Además, al menos 10 personas, entre ellas un bombero, fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona con quemaduras químicas y otras lesiones.

Desde el hospital PeaceHealth St. John Medical Center informaron que inicialmente recibieron nueve pacientes. Según detalló el gerente de comunicaciones del centro médico, una de las personas murió tras llegar al hospital, mientras que otros dos pacientes debieron ser derivados a centros de mayor complejidad. Seis permanecían estables.

Cómo ocurrió la implosión

El jefe de bomberos y rescatistas, Scott Goldstein, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, luego de la ruptura del tanque químico.

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Las autoridades señalaron que el depósito tenía capacidad para 80 mil galones y estaba ocupado aproximadamente en un 60% al momento de la implosión.

“Es demasiado pronto para determinar qué provocó el colapso”, indicó Goldstein, quien agregó que el operativo sigue activo y que los equipos de emergencia trabajan en una “fase de recuperación”.

Qué es el “licor blanco”

Tras el estallido, más de 40 bomberos, paramédicos y especialistas en materiales peligrosos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y contener el derrame químico.

La sustancia almacenada en el tanque era “licor blanco”, un compuesto químico elaborado principalmente con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Se utiliza para descomponer la madera durante la producción de papel kraft, un material resistente usado en cajas, bolsas y envases.

Investigan daños ambientales

Además del impacto humano, las autoridades ambientales investigan posibles daños ecológicos. Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología estatal, confirmó que parte del líquido químico se derramó en una zanja de drenaje cercana a la planta.

Las autoridades aclararon que, por el momento, no existe una amenaza inmediata para la población, aunque la escena continúa bajo monitoreo.

La fábrica afectada emplea a cerca de mil trabajadores y produce materiales de embalaje, vasos, platos, cartón y papel tissue.

El mensaje del gobernador

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, aseguró que sigue de cerca el operativo y lamentó las muertes registradas en la planta.

“Estoy profundamente entristecido al saber que hubo víctimas fatales. Mis pensamientos están con los trabajadores, sus familias y los equipos de emergencia”, expresó en redes sociales.

Mientras continúan las tareas de rescate y peritaje, las autoridades mantienen acordonada la zona y todavía no descartan nuevos riesgos dentro de la instalación industrial.

LB