Nueva aerolínea suma rutas desde Aeroparque: precios y destinos clave

La aerolínea regional Humming Airways anunció nuevas rutas desde Aeroparque hacia el interior bonaerense, con foco en el segmento corporativo y precios competitivos.

Tras una temporada de verano con operaciones reducidas, la compañía reconfigura su red aérea. El objetivo es mejorar la conectividad entre ciudades productivas de la provincia de Buenos Aires.

Durante diciembre, enero y febrero, la empresa suspendió varias rutas por la baja demanda empresarial. En ese período, priorizó destinos turísticos como Villa Gesell, Paraná y Concordia.

Ahora, entre marzo y abril, retoma operaciones con un esquema renovado. Ya no funcionará el antiguo “triángulo” de vuelos. En su lugar, se implementarán rutas separadas y más eficientes.

Las nuevas conexiones serán:

Buenos Aires – Olavarría – Coronel Suárez

Buenos Aires – Tandil – Tres Arroyos

Ambas rutas operarán con dos frecuencias semanales desde el Aeroparque Jorge Newbery. La incorporación de Tres Arroyos y Coronel Suárez responde a una estrategia clara. Se trata de ciudades con fuerte actividad agroindustrial, pero sin vuelos regulares.

Cuánto cuestan los pasajes

Los precios varían según el tipo de contratación. El foco está puesto en empresas y viajeros frecuentes.

Tarifas corporativas: entre USD 110 y USD 130

Compra individual: entre USD 160 y USD 180

Además, la aerolínea ofrece paquetes mensuales de vuelos. Estos permiten utilizar varios tramos dentro de un período determinado. En el caso de Tres Arroyos, los abonos costarán entre USD 110 y USD 150.

Un dato clave: los pasajes no son nominales. Esto significa que pueden ser utilizados por distintas personas. Es un beneficio pensado para empresas o familias.

En otras rutas activas:

Villa Gesell: desde USD 93

Paraná: desde USD 115

Concordia: desde USD 135

Un modelo pensado para ciudades sin vuelos

Humming Airways opera con aeronaves pequeñas. Utiliza un MetroLiner 23 con capacidad para 19 pasajeros. Este tipo de avión permite aterrizar en aeródromos con infraestructura limitada. Así, logra conectar ciudades que no pueden recibir vuelos comerciales tradicionales.

El modelo combina dos factores:

Ciudades con actividad económica relevante

Falta de conectividad aérea

Además, la empresa firma acuerdos con compañías locales. Estos convenios garantizan una ocupación mínima en los vuelos. En algunos casos, las empresas cubren parte de los costos operativos. Esto reduce el riesgo comercial de cada ruta.

Expansión y planes para 2026

La aerolínea busca seguir creciendo. Analiza incorporar uno o dos aviones más en el corto plazo. Esto permitiría ampliar la red de destinos. Incluso evalúa vuelos internacionales hacia Uruguay. Entre las ciudades en estudio figuran Melo, Rivera, Salto y Paysandú.

Todas con perfil productivo.

Humming Airways surgió tras la desregulación del mercado aerocomercial. Fue fundada por Santiago Lugones, Francisco Errecart y Danilo Massalin Dammann.

La compra de su primer avión propio en 2025, por USD 1,4 millones, marcó un punto clave. La inversión apunta a reducir costos y ofrecer tarifas más accesibles.

