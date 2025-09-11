El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) amplió su operativo de funcionamiento en la terminal aérea de Aeroparque y dispuso dos unidades móviles, que estarán destinadas únicamente a la renovación y/o reposición de los pasaportes fallados de aquellos connacionales , que no tengan un viaje programado en los próximos días. El organismo decidió reforzar la cobertura como parte de una estrategia integral para aligerar el proceso de verificación.

Según fuentes oficiales, cerca del 70% de los documentos revisados en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery presentaron anomalías. La modalidad será sin turno previo y por orden de llegada.

Pasaportes fallados: dónde tramitar la reposición inmediata si tengo que viajar dentro de los próximos 7 días

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ente dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior ya repuso más de 2.600 pasaportes y verificó más de 1.500 sin dificultad alguna. El defecto registrado impide que sean leídos correctamente por los sistemas migratorios de distintos destinos internacionales como:Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia y España.

Pasaportes con fallas: El Gobierno reforzó la atención del RENAPER en Aeroparque

El procedimiento establecido prevé que, si Migraciones detecta una falla en el aeropuerto, el RENAPER reimprima el pasaporte en el acto. En el caso de los argentinos en el exterior, la Cancillería otorgará visados provisorios sin costo para evitar que los pasajeros queden varados.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que “ya se revisaron más de 15.000 pasaportes sin fallas, entre junio y agosto viajaron más de 12.500 personas sin inconvenientes, y ya se repusieron más de 2.230 pasaportes”.

El RENAPER habilitó un chatbot para consultar si tu pasaporte tiene fallas de impresión

Aeroparque: horario de atención y plazo de entrega de pasaportes de las unidades móviles

El horario de atención de las dos camionetas dispuestas por el RENAPER en Aeroparque, será todos los días de 8 a 20 horas, y el plazo de entrega de los pasaportes será de 48 horas desde la toma del trámite.

El objetivo es descongestionar las largas filas que se han observado en la terminal aeroportuaria y garantizar que “ningún ciudadano pierda su vuelo por problemas documentarios”.

Fallas en pasaportes argentinos: alertan por un error de seguridad y piden su devolución

Aeroparque Jorge Newbery

Para quienes residen en el interior del país y no tienen un viaje inmediato, también se puede gestionar la revisión en el Registro Civil más cercano o en el Centro de Documentación Rápida de Paseo Colón 1093 (CABA).

PM/ff