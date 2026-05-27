Cuándo es el próximo finde largo en Argentina y cuántos feriados quedan hasta fin de año

Luego del reciente feriado por el 25 de Mayo, miles de argentinos comenzaron nuevamente a revisar el calendario de feriados 2026 para organizar viajes, escapadas cortas o simplemente planificar próximos descansos laborales.

De acuerdo con el cronograma oficial vigente, el próximo fin de semana largo en Argentina llegará dentro de pocos días y contará con tres jornadas consecutivas de descanso.

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Cuándo es el próximo feriado largo en Argentina

El siguiente finde largo de 2026 será los días 13, 14 y 15 de junio, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Este período conformará un descanso de tres días consecutivos, convirtiéndose en la próxima oportunidad para quienes buscan realizar turismo interno, visitar familiares o tomarse una pausa de la rutina cotidiana.

Sin embargo, no será el único descanso prolongado que quedará en el año.

Cuántos feriados largos quedan en Argentina durante 2026

El calendario argentino 2026 todavía conserva varios fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo períodos de tres y cuatro días.

Entre ellos sobresale especialmente el receso de julio, uno de los más extensos del año.

Estos son los feriados largos restantes de 2026:

- 13, 14 y 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

- 9, 10, 11 y 12 de julio: Día de la Independencia + feriado puente

- 15, 16 y 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

- 10, 11 y 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

- 21, 22 y 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

- 5, 6, 7 y 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María + feriado puente

El feriado largo de julio será uno de los más extensos del año

Dentro del calendario restante, el período comprendido entre el 9 y el 12 de julio aparece como uno de los más atractivos para el turismo y las escapadas.

Gracias a la combinación del Día de la Independencia con un feriado puente, el descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos, una configuración que suele impulsar reservas hoteleras, viajes internos y movimiento turístico en distintos puntos del país.

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Algo similar ocurrirá en diciembre, cuando la celebración de la Inmaculada Concepción de María también dará lugar a otro descanso prolongado de cuatro jornadas.

Feriados 2026: un calendario todavía con oportunidades para viajar y descansar

Aunque ya transcurrió casi la mitad del año, el calendario de feriados en Argentina todavía mantiene varias fechas clave para quienes buscan planificar vacaciones cortas, miniturismo o actividades familiares.

Con descansos distribuidos entre junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, el segundo semestre de 2026 seguirá ofreciendo múltiples ocasiones para cortar con la rutina y aprovechar los fines de semana largos en Argentina.