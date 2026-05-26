Los paisajes de la provincia de Mendoza vuelven a cobrar protagonismo a nivel internacional. En esta oportunidad, la emblemática Laguna del Diamante fue seleccionada por el Correo Argentino para protagonizar una prestigiosa colección de sellos postales. La iniciativa se desarrolla bajo una temática global impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), organización que busca rendir tributo a los entornos naturales más imponentes de la región.

A partir de esta propuesta cultural y soberana, la empresa postal estatal lanzó la emisión oficial denominada "UPAEP-Lagos & Lagunas". Esta colección exclusiva está compuesta por dos sellos: el que ilustra el paraje mendocino y un segundo diseño dedicado al lago Nahuel Huapi, ubicado en la provincia de Río Negro. Según informaron las autoridades del Gobierno de Mendoza, la edición no solo resalta la riqueza visual de los destinos, sino que pondera el rol crítico que cumplen estos ecosistemas en la conservación de la biodiversidad, al funcionar como refugio para especies autóctonas y preservar la flora y fauna regionales.

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Características de la Laguna del Diamante: un santuario a 3.250 metros de altura

La Laguna del Diamante ocupa un lugar de máxima centralidad en esta emisión filatélica debido a sus particularidades geográficas y biológicas:

Ubicación estratégica: El espejo de agua se localiza en el departamento de San Carlos, asentado justo a los pies del imponente volcán Maipo.

Distancia y altitud: Se encuentra situada a unos 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, constituyendo un área natural protegida que se eleva a 3.250 metros sobre el nivel del mar.

Origen y dimensiones: Posee un origen estrictamente volcánico, registra una profundidad de 70 metros y se nutre de manera constante de las aguas de deshielo, dando nacimiento posterior al río Diamante.

Fauna silvestre: El entorno es el hábitat natural de diversas especies autóctonas de la cordillera, entre las que se destaca la presencia de manadas de guanacos y una gran variedad de aves altoandinas.

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Promoción del turismo y la conciencia ambiental

Más allá del valor de colección para los aficionados a la filatelia, el lanzamiento de la serie "UPAEP-Lagos & Lagunas" busca traccionar una mayor conciencia ambiental entre la población respecto al cuidado de los recursos hídricos.

la emblemática Laguna del Diamante fue seleccionada por el Correo Argentino para protagonizar una prestigiosa colección de sellos postales.

Asimismo, la difusión del sello postal funciona como una ventana de promoción para las actividades turísticas y recreativas reguladas que se pueden practicar en la reserva mendocina durante la temporada habilitada. Entre las principales opciones que ofrece el paraje para los visitantes amantes del turismo de naturaleza se encuentran la pesca deportiva, el acampe en zonas delimitadas y el ascenso de alta montaña al cráter del volcán Maipo.