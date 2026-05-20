Candidato a gobernar Mendoza de la UCR: “No me siento cómodo con una alianza con LLA”

La carrera por la gobernación de Mendoza de cara a las próximas elecciones ejecutivas comenzó a explicitar las tensiones internas dentro de la Unión Cívica Radical respecto de su estrategia de alianzas con el oficialismo nacional. Ante este debate, y en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que perfila una competencia directa con el actual ministro de Defensa, Luis Petri —quien optaría por afiliarse a La Libertad Avanza—, Ulpiano Suarez, ratificó sus aspiraciones provinciales bajo la identidad histórica de su partido y tomó distancia del sello libertario al asegurar: “No me siento cómodo con una alianza con LLA”.

El abogado y político argentino, Ulpiano Leandro Suarez, es intendente de la Ciudad de Mendoza, cargo que asumió en diciembre de 2019 y para el cual fue reelecto en 2023. Antes de asumir la intendencia de la capital provincial, ocupó distintas funciones en la gestión pública, como asesor letrado en el municipio de Tupungato, apoderado auxiliar de la Municipalidad de Mendoza y subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado provincial entre 2015 y 2019. En la actualidad, ha consolidado su perfil político al ser elegido para presidir el Foro Nacional de Intendentes Radicales de Argentina y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, una red que agrupa a diversas ciudades de Iberoamérica para promover la planificación urbana estratégica.

Estamos hablando con usted porque Julio Cobos colocó su nombre en nuestra agenda como uno de los posibles próximos gobernadores de Mendoza. Debatíamos esa vieja frase que dice que Córdoba anticipa a la Argentina, y si no es Mendoza la que hoy marca cierta tendencia sobre quién puede ser el próximo presidente del radicalismo. También la idea de Alfredo Cornejo de disputar ese lugar al mismo tiempo. ¿Quién puede ser el próximo gobernador de Mendoza? Si alguien alineado con La Libertad Avanza, como Luis Petri, o alguien más cercano al radicalismo tradicional, como podría ser usted. Por eso le pedimos que nos haga un curso didáctico para porteños sobre la política mendocina y, en particular, sobre la tensión entre el radicalismo y La Libertad Avanza.

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Sobre la conducción de nuestro partido, tenemos un presidente que es un joven intendente, Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, acompañado por una mesa nacional que se integró por consenso en diciembre del año pasado.

Así que, desde mi lugar como intendente radical, presidiendo el foro y acompañando a Leonel en esta agenda, en los primeros meses se ha buscado mantener contacto con el radicalismo que gestiona y que gestiona bien, con intendentes de todo el país. También manteniendo reuniones con los cinco gobernadores, obviamente incluido nuestro gobernador Alfredo Cornejo.

Tenemos un presidente que está haciendo un gran trabajo en esto de superar una crisis de identidad de nuestro partido y recuperar una agenda de partido nacional, fundamentalmente de cara al 2027, cuando los argentinos vamos a tener que elegir presidente.

En cuanto a la provincia de Mendoza, como bien saben, el radicalismo, que es la columna vertebral del frente Cambia Mendoza, gobierna desde diciembre de 2015 esta provincia, con el liderazgo de Alfredo Cornejo en el primer período y actualmente con Rodolfo Suárez dando continuidad a su gestión. Una provincia que hemos logrado recuperar luego de que el peronismo la dejó devastada: una provincia con orden fiscal, equilibrio y recuperación de los servicios sustantivos a cargo del gobierno provincial.

Obviamente sabemos que el año próximo se elige gobernador. Hay que tener presente que en el proceso electoral más reciente, de elección de cargos legislativos nacionales, provinciales y de concejales, fuimos en alianza con La Libertad Avanza, teniendo un buen resultado en las distintas categorías.

Hay que definir si esa alianza se sostiene para el proceso electoral del año próximo. Suceda eso o no, me estoy preparando para ser el próximo gobernador de Mendoza a partir de la experiencia de gestión al frente de una ciudad capital, con una agenda de gestión que va mucho más allá del ABL, que tradicionalmente se atribuye a los intendentes. Una gestión involucrada con la seguridad, el desarrollo económico y la agenda ambiental.

La interna de Mendoza entre Cornejo y Petri se traslada a la conducción nacional de la UCR

Entiendo que, para el desafío que representa gobernar una provincia como Mendoza, hay que prepararse. Así que estoy en esa instancia, conformando equipos y trazando la hoja de ruta para lo que viene, a partir del orden y de un Estado que funciona en sus servicios sustantivos, para poder liderar la agenda del desarrollo, del crecimiento, de la llegada de inversiones y de la generación de empleo en un contexto nacional complejo.

La pregunta del núcleo es: en esta alianza que hubo con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, ahora que vienen las ejecutivas, uno: ¿usted piensa que se va a mantener esa alianza? Dos: ¿usted quiere que se mantenga? Y tres: en cualquiera de los casos, ¿usted competiría con Petri en una PASO o por fuera, si fueran sin alianza con La Libertad Avanza?

Yo acepté y acompañé la alianza que se conformó con La Libertad Avanza en el proceso electoral más reciente. De sostenerse, quiero ser el candidato dentro de esa alianza que represente al radicalismo que viene gestionando esta provincia desde diciembre de 2015.

Obviamente, en esa alianza puede haber un candidato de La Libertad Avanza. Se menciona a Luis Petri. Recordemos que Luis Petri, para ser candidato a diputado nacional, debió afiliarse a La Libertad Avanza. O sea que, si es candidato, no lo va a hacer por el radicalismo.

Quiero ser el candidato del radicalismo de Mendoza y de otras fuerzas que acompañen. Y la mejor manera de dirimirlo, como lo decía Julio Cobos —leí la entrevista y he estado conversando con él—, es una PASO. Entiendo que es la herramienta para definir quién va a gobernar la provincia.

Así que me estoy preparando para esa instancia. Soy un defensor de las PASO, más allá de la situación personal, para dirimir quién va a ser el candidato de esta alianza. Porque estoy convencido de que deben ser los mendocinos quienes definan dentro de esa alianza quién la va a representar y luego quién gobierne Mendoza. Pero falta tiempo.

Usted, lo que le gustaría, lo que preferiría, lo que le parecería mejor, dada la situación actual de la opinión pública respecto del Gobierno, que podría ser distinta a la del año pasado y distinta a la del año siguiente, ¿preferiría que esa competencia se diera dentro de una PASO con La Libertad Avanza o preferiría que no hubiese una alianza con La Libertad Avanza y la competencia se diera directamente en la votación de primera vuelta?

Destaco y valoro mucho la alianza amplia que conformamos en Cambia Mendoza allá por las elecciones de 2015. Es la alianza en la que yo me sentía más cómodo. Soy un dirigente orgánico y acepto las decisiones que se toman en el partido. No obstante, he marcado las diferencias cuando ha correspondido con el Gobierno nacional.

Destaco la importancia de una macro estable, del orden y de domar la inflación. Pero entiendo que hay una etapa que viene en la que es necesario avanzar con una agenda de desarrollo y de producción. Advierto que el Gobierno nacional, de alguna manera, esos objetivos del orden y del equilibrio fiscal los está cumpliendo. Pero hay mucho para trabajar en materia de eficiencia, transparencia, sensibilidad social y en esa agenda de desarrollo y producción.

Por eso también la necesidad de que nuestro partido, a nivel nacional, ocupe un rol protagónico. Tenemos una gran responsabilidad democrática de construir y aportar para que a la Argentina le vaya bien.

O sea, ¿no se siente cómodo en una alianza con La Libertad Avanza?

Lo he dicho el año pasado. Y eso llamó la atención de muchos dirigentes de mi partido cuando el Gobierno nacional, luego del triunfo en la ciudad de Buenos Aires, anunciaba que iba a pintar el país de violeta.

Yo dije que no me pintaba de violeta. Entendía que los tiempos que vivimos hacen necesario más diálogo, búsqueda de consenso y también entender que hay dirigentes que piensan distinto. Y no me pinto de violeta por valores y convicciones, porque entiendo que se puede gobernar, como lo venimos haciendo en la ciudad y en la provincia de Mendoza, con orden y equilibrio fiscal, pero también con mucha transparencia, sensibilidad con los sectores más vulnerables y una agenda de desarrollo y generación de empleo, que es lo que le falta al Gobierno nacional.

Y esto lo digo porque estoy en el territorio, como miles de intendentes, que además hemos conformado una coalición de intendentes de ciudades capitales y grandes ciudades que, como sabrá, nos hemos expedido recientemente en Rosario y antes en Paraná.

Y eso va mucho más allá de las encuestas y sondeos que me llegan todos los días, que hablan de las preocupaciones de la gente vinculadas al empleo, al salario que no alcanza y a una angustia de los argentinos que va más allá de lo que expresan las encuestas.

Un Larreta "marciano" se enganchó con un famoso video

Y hablando con gente allegada, escuchando ayer al presidente decir: “Bueno, ¿qué pasa si llega un marciano a la Argentina? ¿Qué se va a encontrar?”. Y yo digo: estaría bueno que, si viene un marciano a nuestro país, analice la situación de las economías regionales, la situación micro, las empresas que cierran, la informalidad, el desempleo y las rutas en mal estado. Ese es el país en el que estamos gestionando los intendentes, haciéndonos cargo de muchas responsabilidades sobre las cuales el Gobierno nacional se ha retirado.

Obviamente soy un dirigente que va a aceptar lo que defina nuestro partido. Pero, insisto, yo me sentía mucho más cómodo con aquella coalición amplia que nos permitió recuperar la provincia.

MV