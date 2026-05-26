Vuelve la Copa Argentina del Helado Artesanal: conocé a las 8 duplas de maestros heladeros que van por la gloria en La Rural

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), junto con la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FTPSRCHPYA), llevará adelante la 8° edición de la Copa Argentina del Helado Artesanal. Su esperado certamen se desarrollará los días 3 y 4 de junio en el predio de La Rural, en el marco de la FITHEP Centro Expoalimentaria 2026.

A este punto, la competencia convocará a ocho duplas de Maestras y Maestros Heladeros con amplia trayectoria profesional provenientes de diversos puntos del país, tales como CABA, La Plata, Quilmes, Moreno, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Guernica, San Miguel y Burzaco.

De este modo, los participantes buscarán consagrarse como los nuevos campeones nacionales frente a un prestigioso jurado integrado por referentes nacionales e internacionales del sector: “El Helado Artesanal Argentino atraviesa un momento de enorme crecimiento y reconocimiento internacional. Esta Copa representa una oportunidad para visibilizar el enorme nivel profesional que existe en nuestro país y seguir impulsando la excelencia dentro del sector”, expresó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

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Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA

Los equipos participantes, a lo largo de las dos jornadas, deberán superar 4 desafíos que pondrán a prueba su técnica, creatividad y capacidad de trabajo cooperativo:

Mono porción en vidrio

Torta helada

Bacha decorada

Mistery Box (Consigna sorpresa): Instancia donde los concursantes deberán desarrollar una creación original a partir de ingredientes definidos por la organización en el momento.

A saber, el jurado internacional contará con el prestigioso italiano Sergio Dondoli (representante de la Gelato World Cup) y el talentoso español Albert Roca (integrante de la Selección Española del Helado Artesanal).

Por la parte nacional, la evaluación federal estará a cargo de Juan Pablo Colubri, Rubén Darré, Agostina Fantin y Micaela Scimé. Los expertos puntuarán de forma separada la calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío), la técnica, las buenas prácticas de manufactura, la innovación, la presentación final, la Mise en Place y el trabajo en equipo.

Premios en efectivo y viajes en juego

Todos los concursantes recibirán una medalla y un diploma en reconocimiento a su participación. Sin embargo, el podio principal se llevará importantes incentivos:

1° Puesto: $1.000.000 en efectivo, medallas de oro, copa y un viaje para dos personas (por cada integrante) a Mar del Plata con alojamiento en el Hotel “KÖNKE” (4 estrellas superior).

2° Puesto: $600.000 en efectivo, medallas de plata y un viaje para dos personas a Villa Giardino, Córdoba.

3° Puesto: $300.000 en efectivo, medallas de bronce y un viaje para dos personas a Mar del Plata.

Ocho equipos, ocho historias unidas por la pasión heladera

Cada binomio presentará un concepto y una temática única que refleja la evolución de la artesanía heladera en el país:

Equipo “En Diagonal” (La Plata): Camilo Korell y Anabella Farias combinan la heladería y la pastelería en una propuesta inspirada en los sabores del norte argentino (higo, miel de caña, canela y cítricos).

Equipo “Tiempo” (La Paternal, CABA): José Lucero y Jesica Urrutia buscan recuperar los sabores tradicionales desaparecidos de las heladerías hace décadas bajo una mirada contemporánea.

Equipo “Heladarte” (Burzaco): Roberto Ledesma y Sergio Cosentino se inspiraron en la película animada "Intensamente" para representar emociones como la alegría, la euforia y la nostalgia a través del helado.

Equipo “Roble” (Quilmes/Moreno): Verónica Díaz y Matías Jiménez desarrollarán elaboraciones otoñales con frutos secos, notas cálidas y sabores de bosque.

Equipo “Pehuenches” (Villa Pehuenia, Neuquén): Pablo Alejandro Torres Mamone y Gastón Banegas apostarán por una propuesta vinculada a la estética ferroviaria y al chocolate artesanal elaborado desde el grano por ellos mismos.

Equipo “Litoral” (Corrientes/Rosario): Jorge Reniero y Angelina Astegiano homenajearán la riqueza de su región con la temática “Jardín del Litoral”, utilizando leche, pistacho, mango y azúcar.

Los participantes buscarán consagrarse como los nuevos campeones nacionales frente a un prestigioso jurado

Equipo “Los Nonos” (Santiago del Estero/Misiones): Patricio Sánchez y Aldo Lorenzo representarán la tradición y el vínculo generacional de los abuelos con sus nietos mediante sabores clásicos.

Equipo “Elementos” (Guernica/San Miguel): Gabriel Formaro y César Villalba aportarán sus más de 15 y 20 años de trayectoria en pastelería, heladería y coctelería internacional basándose en la alta técnica.

MV