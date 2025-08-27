Desde este año, Argentina tiene un Día Nacional del Helado Artesanal

El calendario gastronómico argentino sumó un nuevo hito. Desde este año, cada 31 de agosto se celebrará el Día Nacional del Helado Artesanal.

La fecha fue elegida en referencia al acta fundacional de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), firmada en 1972, cuando un grupo de fabricantes decidió unirse para representar y defender al sector.

“Es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local”, expresó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, al anunciar la oficialización de la efeméride.

El helado artesanal argentino no solo es un producto de consumo masivo, sino también un reflejo de la diversidad y riqueza cultural del país.

Desde el dulce de leche, ícono nacional, hasta el pistacho sanjuanino, los frutos patagónicos, los almíbares del noreste y los sorbetes de limón tucumano, cada región aporta sabores que consolidan al helado como emblema de la gastronomía argentina.

“Es una oportunidad para reivindicar lo nuestro, con sabores que transmiten la identidad nacional, como el sambayón o la crema americana que atraviesan generaciones”, remarcó Maccarrone.

AFADHYA nació en 1972 y desde entonces impulsó numerosas iniciativas para visibilizar el helado artesanal. Entre ellas se destacan la Semana del Auténtico Helado Artesanal y La Noche de las Heladerías, que cada año convocan a miles de personas en todo el país.

En 2025, la entidad anunció además la apertura de la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, con el objetivo de formar nuevas generaciones de maestros heladeros y potenciar la innovación en el rubro.

Según un estudio de consumo realizado por AFADHYA junto a D’Alessio IROL, el consumo anual per cápita en Argentina es de 7,3 kilos, con picos de hasta 10 kilos en temporada alta. Nueve de cada diez argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año y el 60% lo considera un emblema nacional, al nivel del asado y el vino.

Los sabores favoritos son: chocolate con almendras, dulce de leche granizado, sambayón, dulce de leche, frutos rojos, tramontana, chocolate amargo, frutilla a la crema, mascarpone y limón.

