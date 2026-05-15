Hot Sale 2026: zapatillas, electro y cuotas de hasta 24 pagos impulsaron las ventas

El Hot Sale 2026 cerró con un balance positivo para buena parte del comercio electrónico argentino, especialmente en rubros golpeados como indumentaria y calzado. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) destacaron que hubo menos tráfico que en otras ediciones, pero una mayor intención de compra por parte de los consumidores.

“Fue un buen Hot Sale”, resumió Julián Giovannini, representante de la CACE, al analizar el desempeño del evento en Punto a Punto Radio. Según explicó, las marcas que mejores resultados obtuvieron "fueron los que estratégicamente estuvieron más quirúrgicos. No fue solamente ofrecer descuentos y cuotas, sino mejorar logística, tiempos de entrega y trabajar sobre clientes que ya conocían la marca”.

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El dirigente remarcó que el consumidor llegó más decidido a comprar y que eso se reflejó en la conversión de ventas. “Hubo menos tráfico, pero más conversión. El consumidor ya sabía lo que quería y dónde lo iba a comprar”, explicó.

Dentro de las categorías más buscadas, zapatillas encabezó ampliamente las preferencias y desplazó incluso a los productos electrónicos que habían arrancado fuertes durante las primeras horas del evento. “Zapas fue el término más buscado. Después aparecieron heladeras, notebooks, celulares, lavarropas y Smart TV”, detalló Giovannini.

También destacó el buen desempeño de viajes y electrodomésticos, impulsados principalmente por la financiación. “Aparecieron 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés en algunos bancos y eso ayudó muchísimo al consumidor”, indicó.

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En ese sentido, reconoció que muchas marcas trasladan parte del costo financiero al precio final, pero aseguró que las cuotas siguen siendo una herramienta clave para sostener el consumo. “Ocho de cada diez personas eligen el comercio electrónico porque tienen financiación”, afirmó.

Sobre Córdoba, Giovannini sostuvo que la provincia volvió a ubicarse entre las más importantes del país dentro del evento. “Córdoba siempre aporta mucho al Hot Sale y suele representar cerca del 8% de las métricas nacionales”, explicó.

Sin embargo, planteó que uno de los desafíos pendientes para los comercios cordobeses sigue siendo ampliar sus ventas fuera de la provincia. Allí, señaló que los costos logísticos y de envío continúan siendo una dificultad importante frente a empresas radicadas en Buenos Aires. “Los comercios de Córdoba venden mucho dentro de la provincia, pero la cuenta pendiente es cómo trascender esa frontera”, concluyó.