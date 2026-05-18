El ingreso de un frente de origen polar marcará la agenda de la jornada en Buenos Aires con registros mínimos de apenas 6°C. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas en el área metropolitana, pero sí advierte por bajas sensaciones térmicas. El sol acompañará de forma parcial, aportando algo de alivio hacia la tarde.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 18 de mayo

La mañana comenzará con un ambiente sumamente frío tanto en la Capital Federal como en los diferentes cordones del Gran Buenos Aires. El viento soplará leve desde el sector oeste y sudoeste, lo que provocará que la sensación térmica se ubique un par de grados por debajo de la temperatura real en las zonas periféricas. La humedad promediará el 55%, manteniendo la atmósfera seca y sin chances de precipitaciones.

Clima lunes 18 de mayo

Hacia el mediodía y la tarde, el cielo lucirá mayormente despejado o con nubosidad aislada. Las marcas térmicas ascenderán hasta una máxima de 16°C. En el Conurbano bonaerense, especialmente en los partidos del sur y del oeste, las ráfagas del sudoeste incrementarán la percepción de bajas temperaturas, obligando a mantener los ambientes calefaccionados y el uso de indumentaria invernal durante todo el día.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El territorio nacional registrará un marcado descenso térmico debido al avance de este sistema de alta presión. Las provincias de la Patagonia, como Chubut y Santa Cruz, presentarán temperaturas extremas bajo cero, acompañadas por nevadas aisladas en los sectores cordilleranos. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre la región ante la probabilidad de heladas severas que afectarán los accesos viales.

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En la región central, las provincias de La Pampa y Buenos Aires registrarán valores mínimos muy cercanos a los niveles de congelamiento. Hacia el norte del país, provincias como Chaco y Formosa todavía conservarán un ambiente más templado, aunque la rotación del viento hacia el sector sur iniciará un declive paulatino de los registros térmicos en las próximas horas.

Pronóstico extendido

Las proyecciones para los días venideros ratificarán la permanencia de este escenario invernal. El martes se presentará con características muy similares, donde la mínima repetirá el piso de los 6°C, mientras que la máxima trepará hasta los 19°C gracias a una mayor presencia del sol. El viento rotará de forma temporaria al cuadrante norte, facilitando un leve y breve repunte de las marcas térmicas vespertinas.

Hacia el miércoles y jueves, la entrada de una nueva pulsación de aire frío reforzará las condiciones de estabilidad. Esto provocará un nuevo repliegue en las máximas, las cuales difícilmente superarán los 14°C. El cielo se mantendrá limpio, asegurando jornadas luminosas pero dominadas por un ambiente riguroso que consolidará la temporada de bajas temperaturas en toda la región.