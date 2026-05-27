La administración Trump destacó las reformas de Milei y fortaleció el vínculo bilateral

La administración de Donald Trump volvió a enviar señales de fuerte respaldo político al gobierno de Javier Milei durante un evento realizado en la embajada argentina en Washington D.C., donde funcionarios republicanos destacaron a la Argentina como “un socio fundamental” en materia de seguridad y defensa regional.

La celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo reunió a más de 300 invitados y terminó funcionando como una nueva demostración pública de sintonía entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. Diplomáticos, empresarios, funcionarios republicanos y representantes de la comunidad judía estadounidense participaron del encuentro encabezado por el embajador argentino Alec Oxenford.

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En el Gobierno siguieron con atención los mensajes que dejaron distintos funcionarios cercanos a Trump, especialmente porque llegan en un momento en que Milei busca consolidar su alineamiento internacional con Washington y mostrar respaldo externo en medio de las tensiones políticas y económicas internas.

Uno de los discursos más contundentes fue el de Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, quien aseguró que “el liderazgo de Milei hace que el hemisferio sea más seguro y más fuerte”. El funcionario destacó la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Durante su exposición, LoGerfo valoró especialmente la decisión del Gobierno argentino de declarar terrorista al Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela que expandió su presencia en distintos países de América Latina. “Las organizaciones criminales debilitan gobiernos, siembran terror y cobran vidas inocentes”, sostuvo el funcionario republicano frente a empresarios y diplomáticos.

Las reformas están funcionando

Otro de los funcionarios que tomó la palabra fue Michael Jensen, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, quien dejó una definición que en la Casa Rosada interpretaron como un fuerte respaldo político y económico hacia Milei: “Las reformas están funcionando, realmente están funcionando, y las inversiones están llegando”.

El funcionario estadounidense elogió además el rumbo económico de la administración libertaria y destacó el proceso de reconstrucción de las Fuerzas Armadas impulsado por el oficialismo. También aseguró que Washington tiene interés en profundizar los vínculos comerciales y estratégicos con Buenos Aires en el largo plazo.

En paralelo, desde la cuenta oficial de la embajada argentina en Estados Unidos difundieron imágenes del evento acompañadas por mensajes en los que subrayaron “la defensa de la libertad y el autogobierno” como valores compartidos entre ambos países. Las publicaciones fueron leídas dentro del oficialismo como otra señal de cercanía ideológica entre Milei y Trump.

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Dentro del Gobierno, consideran que el alineamiento con Washington es una pieza central de la política exterior libertaria. Milei no sólo construyó una relación personal con Trump, sino que además convirtió el vínculo con Estados Unidos e Israel en uno de los ejes de su estrategia internacional. En ese contexto, la Casa Rosada busca posicionar a la Argentina como un aliado privilegiado de Washington frente al avance de China en la región, especialmente en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minerales críticos y telecomunicaciones.

El acercamiento también tiene una dimensión económica. En el oficialismo creen que la sintonía política con Trump puede facilitar inversiones y financiamiento internacional en momentos en que el Gobierno necesita sostener el ingreso de divisas y estabilizar la economía.

Por eso, los elogios que llegaron desde el norte fueron interpretados como algo más que simples gestos diplomáticos. Cerca de Milei sostienen que la administración republicana decidió mostrar públicamente a la Argentina como su principal aliado político e ideológico en América Latina.

Mientras tanto, el Gobierno busca capitalizar esa relación tanto en el plano internacional como en la política doméstica, donde Milei intenta reforzar la idea de que su programa económico cuenta con respaldo directo de la Casa Blanca republicana.

RG