Donald Trump recibió a Flavio Bolsonaro y elogió a Lula en la reunión

Un día después del breve entrevista entre el senador Flavio Bolsonaro y Donald Trump, trascendió que al político de extrema derecha no le quedó más remedio que oír los elogios de Trump hacia Lula da Silva. A principios de mayo el brasileño visitó a su colega norteamericano, en un diálogo que se extendió por tres horas, en una cita de igual a igual. Trump llegó a preguntar al parlamentario qué había dicho Lula da Silva sobre esa reunión cuando retornó a Brasilia. A Flavio, acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, no le quedó más remedio que responder: “Lula calificó el encuentro como positivo”. A su vez, el jefe de Estado norteamericano comentó: “Es verdad, fue muy buena”.

Salvo ese momento de incomodidad, en los 30 minutos que duró la audiencia con el candidato de extrema derecha –hay quienes dicen que sólo duró 20 minutos–, Trump aprovechó para comentarles en detalle las reformas que quiere hacer en la Casa Blanca y la construcción de un salón de baile. Asesores del mandatario dijeron que la descripción de las obras le llevó no menos de 10 minutos. “Es difícil especificar el tiempo neto de la reunión, pero fue más largo de lo que se esperaba. El presidente está en medio de un acuerdo con Irán, preocupado por Cuba, teniendo que gestionar Venezuela y mirando las elecciones al Congreso de noviembre”, declaró Eduardo Bolsonaro.

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Lo cierto es que las fotos del encuentro nunca fueron publicadas en Truth Social, la red oficial de Trump. Tampoco hubo comentarios públicos sobre la visita de los brasileños. En los medios de Brasil se analizó que Trump buscó evitar cualquier gesto que pudiera generar tensión con Lula y por eso evitó darle gran dimensión política a la cita. En una conferencia posterior, Flavio sostuvo: “Lula llegó a la Casa Blanca para hacer lobby por los narcotraficantes. Yo hice exactamente lo contrario”.

El senador aseguró, en cambio, que le pidió a Trump declarar terroristas al PCC y al Comando Rojo, dos de las mayores organizaciones criminales de Brasil. “Controlan territorios enteros y someten a las poblaciones a su propio código”, afirmó el dirigente bolsonarista.

Cuando los periodistas brasileños le preguntaron si esa medida podía abrir la puerta a una eventual acción militar estadounidense en Brasil, Flavio Bolsonaro rechazó esa posibilidad. En paralelo, Lula da Silva dejó en claro que buscará defender “la soberanía de Brasil” frente a cualquier injerencia extranjera, y deslizó que pretende instalar en campaña la idea de que Flavio Bolsonaro es “un entreguista”.

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Sobre minerales raros, un tema estratégico en la disputa global entre Estados Unidos y China, el senador afirmó que presentó ante Trump el potencial de Brasil como “la única alternativa real a China” en tierras raras y minerales críticos. “Tenemos las segundas reservas más grandes del mundo”, sostuvo. Y agregó: “Bajo mi gobierno habrá una asociación estratégica a largo plazo en este sector”.

Los próximos meses mostrarán si el viaje a Washington D.C. le dará a Flavio la proyección política que buscaba. En su entorno reconocen que el senador evalúa abandonar el tono moderado para volver a apoyarse en el “bolsonarismo de raíz” y en el núcleo duro fiel a Jair Bolsonaro.

Con el objetivo de mostrarse más aceptable para sectores del establishment, Flavio había intentado construir la imagen de “un Bolsonaro, pero no Jair Bolsonaro”. Sin embargo, tras las denuncias sobre su cercanía con el banquero Daniel Vorcaro, acusado de una millonaria estafa y actualmente preso, el bolsonarismo cree que volver al discurso duro de Jair Bolsonaro puede ser su estrategia más segura rumbo a las elecciones.

LB CP