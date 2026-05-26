Trump recibió a Flavio Bolsonaro y aceptó sacarse una foto con el candidato

El senador Flavio Bolsonaro, candidato de la extrema derecha a la presidencia de Brasil, fue recibido esta tarde por el norteamericano Donald Trump. El político brasileño aguardó con indisimulada angustia la foto que esperaba del encuentro. La imagen, sin embargo, no es de las mejores: lo muestra parado detrás del jefe de Estado norteamericano, quien a su vez está sentado en su escritorio. Miembros de su comitiva confirmaron que la cita fue “muy rápida” y que los documentos que portaba el parlamentario, sobre sus posiciones en los temas críticos brasileños, fueron entregados a los colaboradores.

El legislador Flavio ingresó en el despacho presidencial junto a su hermano, Eduardo Bolsonaro, y un diputado aliado, Paulo Figueiredo. Con este encuentro, finalmente concretado a pesar de que no figuraba en la agenda de Trump, Flavio Bolsonaro pretendía desviar el foco de la agenda negativa en la que su campaña se ha sumido en las últimas semanas. Todo ocurrió por cuenta de sus relaciones cercanas con el banquero Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, preso por las siderales estafas cometidas tras la quiebra de la entidad. Este hecho provocó un cambio drástico en sus intenciones de voto, según las encuestas de AtlasIntel, Datafolha y Nexus (publicada hoy).

La caída de Flavio Bolsonaro sacude a la derecha y fortalece a Lula en Brasil

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Esta última pesquisa mantiene al senador en el mismo nivel de las anteriores: 43% optó por él, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanza el 47%; es decir, hay cuatro puntos de diferencia a favor del mandatario brasileño, que busca su reelección.

Al publicar la foto en sus redes sociales, Flavio Bolsonaro se limitó a añadir dos emojis de “pulgares arriba”.

El influenciador Paulo Figueiredo, quien estuvo con él en la cita, publicó una segunda versión en la que aparece él mismo junto a Eduardo Bolsonaro, ambos junto a Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El exdiputado Eduardo también hizo un posteo con el siguiente mensaje: “En el Despacho Oval de la Casa Blanca con el presidente del mayor poder militar y económico del mundo, que recibió al senador y candidato a la presidencia de Brasil. Algo simplemente sin precedentes. ¡Y estuvo muy bien!”.

Ayer, luego de aterrizar en la capital estadounidense, Flavio y sus aliados temieron por la filtración de la cita. Para ellos, divulgar previamente la información fue un error, ya que podía aumentar el desgaste del candidato si la reunión finalmente no se celebraba. Al no figurar el encuentro en la agenda diaria de la Casa Blanca, crecieron los temores a un fracaso.

Una fuente llegó a decir que “no se trata exclusivamente del encuentro con el presidente republicano, ya que también se habían planificado reuniones con otros nombres del círculo republicano”.