El Tren Sanitario “25 de Mayo” llegará al Chaco con atención médica, anteojos y trámites gratuitos

El Gobierno del Chaco confirmó la llegada del Tren Sanitario “25 de Mayo”, un operativo articulado entre Nación y Provincia que recorrerá distintas localidades chaqueñas con atención médica gratuita, entrega de anteojos, trámites de documentación y servicios sociales.

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, informó que la formación arribará este jueves a Hermoso Campo para comenzar oficialmente la atención el próximo lunes 1 de junio.

“Tenemos mucha expectativa. El tren está arribando hoy a Hermoso Campo para dejar todo en orden y arrancar el lunes con todo lo que trae en sus 12 vagones”, expresó el funcionario.

Controles médicos y entrega gratuita de anteojos

El operativo contará con atención preventiva en distintas especialidades, entre ellas controles oftalmológicos, odontológicos y auditivos, además de equipamiento médico y profesionales especializados.

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Uno de los principales programas será “Ver para ser libres”, destinado a controles visuales y entrega gratuita de anteojos para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. “Calculamos que vamos a entregar más de 15 mil anteojos en toda la provincia durante el recorrido del tren”, sostuvo Gutiérrez.

El ministro remarcó además que muchas familias hoy no pueden afrontar el costo de consultas o estudios especializados. “Hoy un estudio auditivo o una consulta especializada tiene un costo muy alto. Esto será un alivio muy importante para muchísimas familias”, afirmó.

También habrá trámites de DNI, ANSES y servicios sociales

Además de la atención médica, el tren incorporará servicios del RENAPER y ANSES, permitiendo realizar distintos trámites administrativos sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades.

“La gente podrá hacer DNI, pasaportes, actas y distintos trámites que normalmente se realizan en oficinas de ANSES o registros civiles”, explicó el funcionario. El operativo también contará con una biblioteca itinerante y un cine móvil pensado especialmente para escuelas y comunidades del interior provincial.

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Más de 150 turnos diarios por especialidad

Según precisó el ministro, el tren permanecerá cinco días en cada estación y brindará atención durante nueve horas por jornada. “Vamos a tener seguramente mucha demanda. Estamos trabajando para que nadie quede sin la posibilidad de atenderse”, aseguró.

El esquema contempla más de 150 turnos diarios por especialidad y un trabajo coordinado con municipios y organismos provinciales para facilitar el traslado de vecinos desde parajes rurales y colonias alejadas. "Estamos coordinando también con Transporte para poder acercar a vecinos de colonias y pueblos más chicos”, indicó.

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El recorrido del tren por el Chaco

El Tren Sanitario recorrerá cinco puntos estratégicos de la provincia durante más de un mes:

Hermoso Campo y localidades cercanas.

General Pinedo y zonas rurales como Mesón de Fierro y Pampa Landriel.

Presidencia Roque Sáenz Peña y localidades vecinas.

Fontana (Cacuí).

Resistencia, donde permanecerá hasta el 3 de julio.

“El área metropolitana tiene mucha demanda y esto va a complementar los servicios que ya brindan hospitales como el Perrando o el de Fontana”, señaló Gutiérrez.

El ministro destacó además que Chaco será el primer destino del tren en su recorrido nacional y valoró el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios. “Es una distinción para nuestra provincia y una oportunidad que queremos aprovechar al máximo”, concluyó.