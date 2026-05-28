Crisis en Boca Unidos: Lucas Batistuta dejó de ser el DT tras una racha negativa

La profunda crisis futbolística e institucional que atraviesa Boca Unidos de Corrientes sumó un nuevo y drástico capítulo. En las últimas horas, la comisión directiva del club de la ribera oficializó la salida de Lucas Batistuta como director técnico del plantel profesional que milita en el torneo Federal A.

El ciclo del entrenador concluyó de forma abrupta tras dirigir apenas 9 compromisos oficiales, en los cuales los resultados deportivos estuvieron muy lejos de las expectativas iniciales.

La desvinculación se instrumentó bajo la clásica modalidad formal de rescisión compartida. "La decisión se adopta luego de evaluar el presente deportivo del equipo y en virtud de no haberse alcanzado los resultados esperados", argumentó la entidad correntina a través de un breve comunicado de prensa emitido en sus canales digitales.

En el mismo texto, añadieron: "Desde la institución agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y los servicios prestados durante su etapa al frente del club".

Otro golpe para el nuevo gerenciamiento empresarial

La eyección de Batistuta del banco de suplentes representa un durísimo revés político para la comisión empresarial que desembarcó en la institución a principios de año con la promesa de reestructurar el fútbol profesional del club.

La salida del hijo de Gabriel Omar Batistuta se da en un escenario de extrema debilidad organizativa, acoplándose a la reciente y sorpresiva renuncia de José Chamot a la dirección deportiva de la institución. Ambos profesionales eran las dos máximas apuestas del nuevo grupo inversor privado para devolverle la competitividad al club del barrio 17 de Agosto.

El director técnico santafesino había asumido el cargo en enero de este año comandando las ilusiones del nuevo proyecto. Sin embargo, la falta de funcionamiento colectivo y la irregularidad de los rendimientos terminaron por desgastar su espalda. El balance estadístico final de su campaña dejó números preocupantes: 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Presente negro y una parada de fuego contra el puntero

La realidad numérica que hereda el próximo cuerpo técnico es alarmante. El Aurirrojo marcha actualmente en la penúltima posición del Grupo B del Federal A, habiendo cosechado apenas 9 puntos sobre 27 posibles. La urgencia por salir del fondo de la tabla imponen una presión extra en un plantel profesional que luce golpeado en lo anímico.

Hasta el momento, la mesa chica de Boca Unidos de Corrientes no dejó trascender el nombre del sucesor ni quiénes se harán cargo del interinato. Lo cierto es que los tiempos de la dirigencia están completamente acotados por el fixture: el próximo sábado, el equipo deberá saltar al campo de juego del predio Leoncio Benítez para recibir al puntero invicto de la zona, Bartolomé Mitre, en un partido clave donde se necesitará una muestra de carácter urgente para revertir la pálida imagen colectiva.