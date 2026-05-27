Dura advertencia del dueño de zapatillas Kioshi: "La situación del calzado es casi terminal"

El dueño de zapatillas Kioshi Emmanuel Fernández advirtió por la difícil situación que atraviesa el sector al afirmar que “es casi terminal”.

“La falta de consumo es total. Argentina cayó de tener casi 4 pares por cápita de venta a 2. Estamos en los niveles de Perú y Bolivia”, explicó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

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Cierre de empresas

“La verdad es que se sigue profundizando. La otra vez estaba hablando con colegas y distribuidores que tenemos en el interior del país. Lamentablemente el último mes fue de información de todos locales comerciales que cierran”, agregó el empresario.

“Tal cliente cerró, tal cliente tiene tres locales y cerró dos. Me llaman a mí que no van a renovar alquiler porque no pueden soportar. Se están dedicando a otras cosas”, ejemplificó.

“Los que tienen local propio por ahí lo alquilan para los nuevos todo por 2 pesos chinos, y cierran su local que por ahí son locales de 40 años. Eso se empezó a escuchar mucho el último mes, es uno por día prácticamente”, remarcó Fernández

Y luego añadió: “Y fabricantes también. Fabricantes que tienen por ahí una fábrica chiquita. En la zona de Lanús, Lomas de Zamora, fabricantes que están cerrando los talleres. Los alquilan a talleres mecánicos, a otras cosas”.

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“La falta de consumo es total”

“Llegamos a tener 120 personas y hoy somos 15. Es terrible, la situación del calzado es casi terminal, lo hablamos con todos los colegas”, aseveró el empresario.

“Todos los meses uno dice más abajo de esto no se puede estar y se sigue profundizando. La falta de consumo es total”, concluyó Fernández.