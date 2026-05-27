Reforma portuaria en Chaco: la ley con la que Barranqueras y Las Palmas buscan convertirse en “una segunda Rosario”

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles una reforma al régimen portuario provincial, con el objetivo de modernizar la normativa vigente y abrir la puerta a nuevos esquemas de inversión para los puertos de Barranqueras y Las Palmas, dos puntos considerados estratégicos para el desarrollo logístico, productivo y exportador de la provincia.

La iniciativa, que modificó el artículo 10 de la Ley 1115-T, fue sancionada con 28 votos afirmativos y un voto por la permanencia en cartera. El despacho unificado surgió de proyectos del oficialismo y de la oposición, tras una negociación legislativa que incorporó planteos vinculados a la inversión privada, la participación público-privada y la protección de los trabajadores portuarios.

Qué cambia con la reforma de la Ley de Puertos

La ley aprobada establece que las administraciones portuarias provinciales podrán operar directamente los puertos o ceder su explotación a privados mediante contratos de concesión de uso, locación, iniciativa privada o esquemas de participación público-privada, siempre a través de licitación pública.

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El texto también fija que los contratos deberán contemplar plazos compatibles con la amortización racional de las inversiones y garantizar la prestación de los servicios portuarios bajo tarifas, tasas y precios previamente establecidos.

En la práctica, la reforma busca generar condiciones legales para que el sector privado pueda proponer, financiar o desarrollar proyectos vinculados a la actividad portuaria, bajo control estatal y mediante procedimientos competitivos.

Barranqueras, Las Palmas y el sueño de ser un nodo exportador

Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que la reforma puede ser una herramienta para reposicionar al Chaco dentro de la logística regional y la hidrovía.

El diputado Iván Gyoker (Chaco Puede) defendió la iniciativa al sostener que permitirá que la provincia cuente con “una normativa moderna” para impulsar el desarrollo logístico, portuario y de inversiones. Además, vinculó la reforma con la discusión nacional sobre cabotaje y con la posibilidad de atraer proyectos bajo el régimen de incentivo a grandes inversiones.

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“Tenemos que hacer los deberes desde acá para que nuestra provincia pueda ser atractiva para estas inversiones”, planteó.

En la misma línea, el diputado Samuel Vargas remarcó que el Puerto de Barranqueras cuenta con infraestructura disponible, un muelle de 470 metros, grúas y capacidad logística que aún no fue aprovechada en plenitud. Según señaló, la reforma puede ayudar a reducir costos para productores chaqueños que hoy deben recurrir a otros puntos del país para exportar.

“Esto va a fortalecer no solo el movimiento logístico, sino también la transferencia de bienes y servicios, permitiendo a los productores abaratar costos”, afirmó.

Las Palmas y la frase que marcó el debate: “una segunda Rosario”

La diputada Lelia Insaurralde sostuvo que para el Departamento Bermejo la aprobación representa “un día histórico” porque permitiría avanzar con la puesta en funcionamiento del puerto. La legisladora mencionó el caso de la producción de pacú, que actualmente debe exportarse desde Rosario, y planteó que la nueva herramienta puede permitir que ese tipo de producción salga directamente desde el Chaco hacia el mundo.

El diputado Carlos Salom fue quien llevó la comparación más lejos al recordar una visita al puerto de Rosario, donde describió un movimiento “incesante” de camiones y cargas. En ese marco, planteó que el sueño es que Barranqueras y Las Palmas puedan integrarse a una dinámica similar, como parte de un nodo agroexportador con proyección regional.

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El respaldo opositor y la defensa de los trabajadores

Desde la oposición, la diputada Mariela Quirós destacó que el despacho surgió de un trabajo conjunto entre bloques y remarcó que uno de los puntos incorporados fue la garantía para los trabajadores del Puerto de Barranqueras.

“Se trabajó en un marco de mucho respeto, independientemente de las banderas políticas, juntos por y para todo el Chaco”, señaló.

El diputado Nicolas Slimel también respaldó la reforma, aunque marcó una advertencia: la modernización portuaria no puede hacerse “a espaldas de los trabajadores”. En ese sentido, destacó que el peronismo acompañó el proyecto bajo dos banderas: producción y trabajo.

La redacción consensuada incorporó una cláusula para que los trabajadores dependientes de la Administración Portuaria de Barranqueras conserven su situación laboral, escalafón y derechos conforme a los convenios colectivos vigentes.

Pérez Pons: “El esfuerzo lo hizo el Estado”

El diputado Santiago Pérez Pons acompañó la sanción, pero subrayó que la infraestructura existente fue posible por inversión pública provincial y nacional, durante las gestiones del Justicialismo. En particular, destacó el desarrollo del Puerto Las Palmas, con financiamiento de FONPLATA y programas nacionales, gestionado por el exgobernador Jorge Capitanich.

“El esfuerzo lo hizo el Estado, lo hicieron los chaqueños”, sostuvo, y pidió que las cámaras empresarias también acompañen la búsqueda de inversiones para aprovechar la capacidad instalada.

Además, advirtió que el puerto de Barranqueras enfrenta una limitación estructural si no se garantiza el dragado del riacho, un punto que también fue señalado por Slimel durante el debate.

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La crítica de Schwartz: soberanía, mercado externo y rechazo al RIGI

El único rechazo político fuerte fue expresado por el diputado del PTP-PCR, Rodolfo Schwartz, quien cuestionó que infraestructura construida con fondos públicos pueda terminar en manos privadas.

El legislador sostuvo que el debate no es solo si los puertos deben funcionar, sino “quién” se beneficia con esa operatoria. También planteó una crítica al modelo agroexportador, al RIGI y a la extranjerización de la logística portuaria.

“Estoy de acuerdo con el funcionamiento de los puertos, pero no con entregar lo que hizo el Estado para que otros hagan negocios”, resumió.

Una ley con impacto económico y político

La reforma portuaria fue presentada como una política de Estado y consiguió un amplio consenso legislativo. El oficialismo la defendió como una señal para atraer inversiones; la oposición mayoritaria la acompañó tras incorporar resguardos laborales; y el debate dejó planteadas tensiones de fondo sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y la soberanía sobre la infraestructura estratégica.

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Con la ley sancionada, el desafío pasará ahora al Poder Ejecutivo y a las administraciones portuarias: reglamentar los mecanismos, avanzar con licitaciones y demostrar si la nueva arquitectura legal puede traducirse en inversiones concretas para el sistema portuario chaqueño.

Otras leyes aprobadas en la sesión

Además de la reforma portuaria, la Legislatura aprobó la expropiación de dos inmuebles en Pampa del Indio para regularizar la situación dominial de unas 80 familias vulnerables asentadas desde hace años en esos terrenos.

También se sancionó una ley que autoriza al Ministerio de Educación a implementar, por única vez y de manera transitoria, un régimen especial para cubrir cargos vacantes de supervisor zonal técnico-docente y administrativo del Nivel Secundario.

En otro tramo de la sesión, se aprobó la desafectación del dominio público de un inmueble en el Departamento San Fernando para transferirlo a la Fundación Los Dinosaurios, vinculada al desarrollo del proyecto del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico Oncológico.

La Cámara también aprobó la interpelación al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, quien deberá concurrir al recinto el próximo 24 de junio a las 11.