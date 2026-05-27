Tras la caída de las causas judiciales, Aída Ayala no descartó volver por la Intendencia de Resistencia

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su absolución en la causa por los subsidios destinados al municipio de Quitilipi, la exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional, Aída Ayala, dejó abierta la posibilidad de regresar a la disputa electoral y no descartó una candidatura para volver a conducir la capital chaqueña.

Ayala sostuvo que no tenía en sus planes una nueva postulación, aunque admitió que el respaldo que recibe en la calle comenzó a hacerla reconsiderar esa posibilidad. “La gente me para y me dice por favor vuelva. Van a mi casa y bueno, hay que replantearse”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad.

Sin embargo, aclaró que una eventual candidatura dependerá de las definiciones partidarias dentro de la Unión Cívica Radical y del oficialismo provincial. “No depende de mí porque yo tengo un partido y el partido es el que define”, expresó.

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El regreso de Ayala tras la absolución judicial

Las declaraciones se producen apenas semanas después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la absolución de Ayala en una de las causas judiciales más resonantes que enfrentó durante los últimos años.

El máximo tribunal penal del país rechazó el recurso presentado por la fiscalía y ratificó el fallo del Tribunal Oral Federal de Resistencia que había descartado la existencia de una maniobra fraudulenta vinculada a subsidios nacionales destinados a Quitilipi.

Ayala volvió sobre ese episodio durante la entrevista y reiteró que siempre consideró que el expediente había sido “una causa armada”. “La Justicia dijo lo que yo dije el primer día, en 2017: esta causa está armada y fue sin fundamentos”, aseguró.

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La exfuncionaria también sostuvo que el impacto mediático de las acusaciones fue mucho mayor que el de su absolución posterior. “Las falsas noticias circulan muy rápido y después la desmentida queda ahí nomás”, planteó. En ese contexto, remarcó que durante todos estos años se sostuvo gracias al vínculo con los vecinos de Resistencia. “Yo caminé siempre por la ciudad y la gente siempre fue afectuosa conmigo. Eso fue lo que me sostuvo”, afirmó.

Críticas al estado de Resistencia

Durante buena parte de la entrevista, Ayala habló de la situación actual de Resistencia y dejó críticas a la gestión municipal, especialmente por problemas vinculados a cloacas y desagües pluviales. “Extraño lo que era Resistencia antes”, dijo la exintendenta, aunque destacó la realización del desfile patrio por el 25 de Mayo.

Ayala sostuvo que la principal deuda histórica de la ciudad siguen siendo los desagües pluviales y señaló que durante años no se avanzó en obras estructurales. “Hace ocho años no se hicieron desagües pluviales y ahora recién empiezan a hacerse algunas obras”, sostuvo.

Desde su mirada como ingeniera, consideró que la ciudad todavía no logra responder adecuadamente frente a lluvias intensas y remarcó la necesidad de sostener y recuperar las lagunas urbanas como reservorios naturales.

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La relación con Milei y el presente económico

La exintendenta también se refirió a la situación política nacional y a la relación entre la UCR chaqueña y el gobierno de Javier Milei. Aunque evitó confrontar directamente con el Presidente, reconoció que la economía todavía no muestra señales claras de recuperación. “La Argentina no despega todavía y la gente la está pasando muy mal”, admitió.

Aun así, pidió darle tiempo al Gobierno nacional y sostuvo que mantiene expectativas sobre una mejora económica durante este año. “Quiero creer que lo peor ya pasó. Hay que apostar con esperanza”, expresó.

También defendió la necesidad de que el Estado impulse políticas vinculadas al trabajo y la producción. “El Estado no puede ocuparse de todo, pero sí tiene que generar políticas de trabajo genuino”, afirmó.

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Posible candidatura

Si bien evitó confirmar una candidatura concreta, aunque dejó una frase que rápidamente comenzó a leerse en clave electoral. “Resistencia es mi lugar en el mundo”, sostuvo y agregó: “Voy a estar siempre acá, ayudando desde el lugar que me toque”.

La exintendenta también evitó hablar prematuramente de cargos o postulaciones para 2027 y consideró que el contexto económico obliga a priorizar otros temas antes que las candidaturas. “La gente dirá: ‘están hablando de candidaturas y nosotros no llegamos a fin de mes’”, reflexionó.

Pese a esa cautela, en el radicalismo y en sectores aliados del oficialismo provincial ya toman nota de una dirigente que, tras el cierre de una larga batalla judicial, volvió a quedar habilitada políticamente y empezó a hablar nuevamente en tono electoral.