Crisis de combustibles: cierra una histórica estación de servicio Shell tras 32 años en Corrientes

El mapa comercial de la ciudad de Corrientes perderá uno de sus puntos de referencia más tradicionales antes de que concluya la semana. Tras 32 años de funcionamiento ininterrumpido, la emblemática estación de servicio de bandera Shell, emplazada estratégicamente en la esquina de la avenida Armenia y Estados Unidos, anunció el cierre definitivo de sus surtidores para el próximo domingo 31 de mayo, en medio de un severo desfasaje financiero provocado por la recesión económica y las políticas comerciales de la petrolera.

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El propietario del establecimiento, el empresario correntino Federico Romero Bieber, rompió el silencio y detalló el largo calvario corporativo que precipitó la bajada de bandera del predio. “Hace dos años venimos negociando la renovación de los contratos con la compañía. Hubo idas y vueltas, pero el problema central arrancó cuando la petrolera empezó a subir los precios de forma desmedida en comparación con la competencia directa”, explicó el operador.

El ahogo de las tarjetas y la brecha con YPF

Bieber expuso con crudeza las dificultades de sostener una estructura Pyme en el mercado litoraleño actual, cruzado por el desplome del salario real. "La petrolera no quiere entender que Corrientes es una provincia que vive estructuralmente del empleo público, una región que hoy no tiene poder adquisitivo alto. Con la diferencia de costos que nos impusieron, empezamos a perder volumen de ventas de manera drástica", argumentó.

A la caída de los despachos netos se sumó una peligrosa trampa de liquidez financiera: el cambio en las modalidades de pago de los automovilistas. "Hoy las pocas ventas que se sostienen son mayoritariamente con tarjeta de crédito, aplicaciones de billeteras virtuales y códigos QR. Todo ese flujo de dinero lo terminás cobrando recién a los 21 o 28 días. Se produce un desfasaje financiero insostenible, porque nosotros tenemos que pagar el combustible al contado y sostener la estructura en tiempo real", describió.

El empresario relató además un duro cruce con los inspectores comerciales de la firma internacional al intentar defender su clientela local. "En una oportunidad decidí equiparar mis precios con los de YPF, cuando la brecha era de apenas un 2%. Empezamos a vender muy bien, pero vinieron de la corporación y me dijeron de forma taxativa: 'Te subo los precios'. De ahí nos llevaron a una diferencia del 4%, luego al 8%, y llegamos a estar hasta un 13% más caros que la petrolera estatal. Hoy estamos un 8% arriba. Lógicamente, la gente cuida su economía y busca cargar nafta en el lugar más barato", sentenció.

Reducción de personal y un predio que mutará a oficinas

La parálisis de la estación de servicio ya venía mostrando síntomas alarmantes en su masa laboral. De un plantel histórico de 15 operarios y playeros, la firma se vio obligada a ajustar la nómina a 11 trabajadores el año pasado, llegando a este mes de cierre con apenas 7 empleados.

No obstante, Bieber aclaró que la desvinculación se realizó bajo carriles legales estrictos: "Ya negociamos, llegamos a un acuerdo con el personal y se le paga lo que corresponde, se paga todo".

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Hacia el final, el dirigente comercial lanzó una crítica generalizada a las estrategias de expansión de los grandes sellos del sector: "Le echo la culpa a las petroleras en general, no solo a Shell".

"Están abriendo bocas de expendio por todos lados cuando el parque automotor de Corrientes no crece a ese nivel. La última que inauguraron sobre la ruta, yendo hacia San Cosme, no vende ni un camión de combustible al mes. Hay estaciones que no sé cómo subsisten", fustigó en declaraciones a radio Sudamericana.

Respecto al futuro de la valiosa esquina urbana de Armenia y Estados Unidos, el empresario precisó que la propiedad del suelo le pertenece y que no se malvenderá.

"Por el momento, con la situación económica, que está cerrando comercios en todos lados, nos vamos a enfocar en las otras unidades de negocios que tenemos. El predio quedará temporalmente como la oficina central de nuestra empresa y esperaremos a ver qué pasa en el escenario post elecciones del año que viene, para evaluar si se reactiva la economía y definimos un nuevo destino comercial", concluyó.