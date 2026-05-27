Compactarán 669 vehículos en Corrientes: cómo saber si tu moto o auto va a chatarra

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes ingresó en la cuenta regresiva para ejecutar un masivo plan de ordenamiento ambiental y de seguridad en los depósitos de resguardo de la capital. La comuna ratificó que avanza a paso firme el proceso administrativo para concretar la compactación de 669 vehículos que fueron retirados de la vía pública en distintos operativos de tránsito y que nunca fueron reclamados por sus titulares.

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La disposición comunal abrió una última y definitiva instancia de convocatoria para los damnificados. El plazo formal para presentarse a realizar los trámites pertinentes es de cinco días corridos, ventana regulatoria que concluirá de manera improrrogable el próximo lunes 1 de junio inclusive, atendiendo el receso administrativo del fin de semana.

Chatarra contaminante en el Esperanza y Santa Catalina

El lote de rodados que va camino a convertirse en chatarra de fundición está compuesto específicamente por 634 motocicletas de diversas cilindradas y 35 automóviles. Las unidades se encuentran actualmente alojadas y bajo custodia en los predios logísticos municipales de los barrios Esperanza y Santa Catalina, tras haber sido incautadas en el período comprendido entre julio de 2022 y julio de 2023.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la iniciativa responde a una directiva clara de la administración del intendente, Claudio Polich, orientada a la descontaminación de la ciudad, eliminando focos de polución urbana, acumulación de líquidos contaminantes y la proliferación de vectores de enfermedades que generan estos rodados abandonados al aire libre.

A nivel normativo, la medida de la intendencia se encuadra en los lineamientos de la Ordenanza N° 6238, la cual establece la Emergencia por Vehículos Secuestrados. A su vez, el edicto específico de este lote ya fue publicado en el Boletín Oficial N° 4611, bajo el amparo de la Disposición N° 160/26 de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

Transparencia, edictos y el trámite de rescate

El titular de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, precisó que el municipio busca agotar todas las instancias legales antes de encender las máquinas compactadoras.

“Queremos que todo el proceso sea lo más transparente posible. Estamos en la etapa final, entregando y certificando todas las notificaciones para constatar fehacientemente que no se esté afectando ningún derecho adquirido por las personas”, argumentó el funcionario.

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Por su parte, el director general de Legal y Técnica del área, Ricardo Orlando Miño, recordó las exigencias para frenar la destrucción de los rodados. Los vecinos que sospechen que sus vehículos integran el listado oficial pueden escanear un código QR habilitado por la comuna o ingresar de forma directa al enlace digital compilado (https://bit.ly/vehiculosparacompactar).

Para frenar la compactación, los propietarios deben presentarse de forma urgente en las oficinas del Tribunal de Faltas, ubicadas en la avenida Artigas 1100.

Deberán concurrir con la documentación que acredite la titularidad del bien (cédula y título) y, en el caso de aquellos considerados "poseedores de buena fe", tendrán que anexar de forma obligatoria la certificación oficial expedida por el Registro de la Propiedad Automotor. De lo contrario, a partir del martes, las unidades ingresarán a la línea de desguace definitivo.