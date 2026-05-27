Capitanich impulsa un Fondo Federal de Salud para reforzar hospitales públicos

El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Equidad en Salud (FEFES), una iniciativa que busca fortalecer el sistema público sanitario, garantizar prestaciones esenciales y reducir las desigualdades entre las provincias argentinas.

La propuesta prevé la creación de un fondo permanente bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a financiar, coordinar y fortalecer la atención pública en todo el país. Entre los principales ejes del proyecto se encuentran el fortalecimiento de la atención primaria, el acceso a medicamentos esenciales, la implementación de herramientas digitales y la garantía de un Plan de Servicios Esenciales.

“Hemos decidido promover esta iniciativa porque observamos un crecimiento sostenido de la demanda en el sistema público de salud. El aumento de las cuotas de las prepagas expulsa a miles de personas del sistema privado, que terminan recurriendo al hospital público, generando saturación y colapso”, sostuvo Capitanich al fundamentar la iniciativa.

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El exgobernador chaqueño también cuestionó el desfinanciamiento y la discontinuidad de programas nacionales vinculados a la prevención y el acceso a medicamentos, como Plan SUMAR y REMEDIAR.

“Las comunidades hoy enfrentan falta de insumos, medicamentos y atención médica. Todos los sistemas deben converger para proteger un derecho esencial: el derecho a la salud, desde la prevención hasta el tratamiento”, afirmó.

El proyecto establece además un esquema de transferencias a las provincias basado en metas sanitarias y resultados de desempeño, tomando como antecedente mecanismos aplicados en programas nacionales anteriores. También contempla incentivos para la radicación y capacitación de profesionales en zonas vulnerables y sistemas de compra centralizada de medicamentos esenciales.

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Según explicó Capitanich, el Fondo Federal de Salud se apoyará en tres pilares: digitalización del sistema sanitario, recomposición de recursos para garantizar cobertura efectiva y construcción de un esquema más equitativo y solidario entre las jurisdicciones.

“La iniciativa prevé auditorías concurrentes y externas sobre el uso de los recursos y los procesos de atención, además de asistencia técnica permanente para las provincias. Necesitamos un Fondo Federal de Salud que garantice equidad y calidad en las prestaciones para la población más vulnerable de la Argentina”, concluyó el senador.