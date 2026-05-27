En el marco de la discusión actual sobre la desregulación de diversas áreas de la economía, el exvicepresidente de la Nación Julio Cobos manifestó su profunda preocupación por la posibilidad de que se elimine la ley de Etiquetado Frontal.

"Cinco años estuvimos discutiendo y el gobierno no se propone cambiar, se propone derogar que es mucho más grave porque si vos me decís hay que estar abierto a cambios, sugerencias, la evaluación de los parámetros, a ver qué pasó con la ley, qué beneficio, qué perjuicio bueno discutámoslo”, señaló en diálogo con Nancy Pazos de Radio 10.

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Qué dijo Julio Cobos sobre la ley de Etiquetado Frontal

Además cuestionó que “los argumentos son los mismos que escuchamos durante 5 años de las cámaras empresariales vinculadas a la industria de alimentación, de las fábricas de gaseosas, de la industria del azúcar".

De este modo, Cobos resaltó que esta medida representaría un golpe a las políticas de prevención sanitaria en un país con índices críticos de malnutrición.

En ese sentido, fundamentó su defensa de la norma explicando que "se va para atrás también en algo que costó muchísimo y que partió de un principio de trabajar desde la prevención la salud y no desde la enfermedad”.

Y luego completó: “Argentina tiene datos muy categóricos en materia de sobrepeso y obesidad que superan la población adulta el 37% y en los chicos es mayor casi el 50 y además problemas de diabetes, problemas cardiovasculares”.

“Entonces lo único que quedó de esta ley es que la industria dijera la verdad a ver qué componente, qué nutrientes están en exceso y qué no de los alimentos que vos encontrás en la góndola", insistió.

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“Libertad de acción de decidir”

Por otra parte, Cobos vinculó el espíritu de la normativa con el concepto de libertad individual, argumentando que la información clara es la base para que el ciudadano decida con conocimiento.

"Vos como consumidor tenés la libertad de acción de decidir. Yo soy chocolatero y me compro el chocolate, lo como y sé que estoy en falta pero lo hago razonablemente no", ejemplificó.

Finalmente, el exvicepresidente hizo un llamado a respetar el trabajo legislativo previo y a priorizar el diálogo por sobre la eliminación total de la ley.

Para concluir enfatizó el respaldo político con el que nació la norma advirtiendo que "se aprobó con 60 senadores y 200 diputados”.

“Mirá el trabajo que hicimos y fue totalmente transversal su aprobación. Así que ojalá que esto no prospere y que se tiene que modificar algo el gobierno que sea puntualmente y que esté abierto al debate y al diálogo", cerró Cobos.