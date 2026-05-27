Caso Axel González: iniciaron las indagatorias a los detenidos y Gendarmería se suma a la investigación

La causa por la desaparición de Axel González tuvo este miércoles las primeras declaraciones de los siete detenidos imputados por presunto encubrimiento, mientras los rastrillajes en Fontana y zonas cercanas volvieron a terminar sin resultados positivos. En paralelo, la investigación quedó atravesada por sospechas de ocultamiento de información, pericias federales sobre celulares y cámaras, y crecientes cuestionamientos al accionar de la Policía del Chaco.

Las audiencias fueron fijadas por el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, quien formalizó las detenciones de Leonardo Nicolás Silva, Omar Antonio “Nuni” Iñíguez, Lorena Rosario Gómez, Antonio Ramón Gómez, Sergio Ramón Gómez, Agustín Ariel Pucheta y Ariel Esteban Lázaro.

Todos quedaron imputados bajo la figura de encubrimiento, prevista en el artículo 277 del Código Penal.

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El primer foco de la fiscalía: contradicciones y objetos ocultos

Uno de los principales apuntados en esta etapa es Leonardo Nicolás Silva, considerado una de las últimas personas que habría visto con vida a Axel González. Según documentación judicial incorporada al expediente, el hombre primero declaró como testigo, pero luego amplió su relato y aseguró haber observado a Axel mientras “presuntamente huía de personal policial” durante la madrugada del 17 de mayo.

Para la fiscalía, el problema no fue solamente lo que dijo, sino lo que omitió inicialmente.

Los investigadores sostienen que Silva habría ocultado durante días información considerada clave para reconstruir las últimas horas del joven desaparecido. Además, quedó bajo sospecha por haber tenido en su poder pertenencias de Axel, entre ellas una campera y una ojota, que según la acusación no fueron entregadas inmediatamente a las autoridades.

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El fiscal entiende que allí podrían existir conductas compatibles con maniobras de ocultamiento de pruebas.

“Nuni”, el entorno íntimo y las sospechas de información retenida

Otro de los nombres centrales es el de Omar Antonio “Nuni” Iñíguez, citado a declarar luego de que surgieran sospechas sobre un posible conocimiento relevante acerca de la desaparición.

De acuerdo con informes incorporados a la causa, en domicilios vinculados a Iñíguez también habrían permanecido ocultos elementos pertenecientes a Axel González.

La lista de imputados se completa con integrantes del entorno cercano de la expareja del joven desaparecido: Lorena Rosario Gómez, Antonio Ramón Gómez y Sergio Ramón Gómez, además de Ariel Esteban Lázaro y Agustín Ariel Pucheta. En el caso de Lázaro, la audiencia contó con una intérprete de lengua qom.

Una causa que se mueve entre la hipótesis del encubrimiento y las sospechas sobre la Policía

Aunque la fiscalía avanzó formalmente con imputaciones por encubrimiento, el expediente mantiene abierto un escenario mucho más amplio y sensible políticamente: la presunta participación o responsabilidad policial en las horas previas a la desaparición.

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La propia investigación incorporó testimonios que mencionan una supuesta persecución policial durante la madrugada en que Axel fue visto por última vez.

Ese contexto derivó en fuertes cuestionamientos sobre la actuación inicial de la Policía del Chaco y en el pedido del Comité para la Prevención de la Tortura para apartar preventivamente a efectivos mencionados en el expediente. El organismo incluso solicitó allanamientos en la Comisaría Segunda de Fontana, utilización de luminol, levantamiento de muestras odoríficas y búsqueda de restos biológicos y cadavéricos.

Además, reclamó que toda la investigación avance bajo estándares del Protocolo de Minnesota, utilizado internacionalmente para investigar posibles violaciones graves a los derechos humanos.

Gendarmería ya analiza celulares y cámaras

En paralelo, la causa comenzó a federalizar parte de sus pericias.Gendarmería Nacional ya trabaja sobre teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos y registros de cámaras de seguridad incorporados al expediente.

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Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles conexiones entre los involucrados durante las horas previas y posteriores a la desaparición.

La expectativa judicial está puesta ahora en determinar si existió una coordinación para ocultar información, alterar pruebas o encubrir hechos que todavía no fueron completamente esclarecidos.

Otra jornada sin rastros de Axel

Mientras la causa judicial gana complejidad, el dato que sigue atravesando toda la investigación permanece intacto: Axel González continúa desaparecido. Los operativos de búsqueda desplegados este miércoles en distintos sectores de Fontana y zonas cercanas finalizaron nuevamente sin resultados positivos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los rastrillajes continuarán este jueves y podrían ampliarse hacia nuevas áreas de Puerto Tirol y sectores periféricos.