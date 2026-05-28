Crisis en Granja Tres Arroyos: "A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos"

Walter Barbará es uno de los 950 empleados afectados por el cierre por tiempo indeterminado de la planta “La China” de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, situada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en medio de una crisis financiera y un conflicto sindical.

"A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos", contó a Futurock el obrero que trabaja desde hace 30 años en esa compañía.

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Cómo impacta la crisis de Granja Tres Arroyos

"El problema con Granja empezó a fines del 2024 por el corte de subsidios que el dio el Gobierno a las empresas. Arrancó primero con la quita del 9% y parte del presentismo, de forma totalmente arbitraria. Hicimos manifestaciones para no perder eso y terminaron firmando ese preventivo de crisis que nos sacaron eso", relató.

Y luego completó: “De ahí en más empezaron los problemas, atrasos, a pagar en dos cuotas, después en 3, 5 cuotas. Y ahora la propuesta de la empresa fue que no podía pagar y que iba a pagar en 10 cuotas. Y ahí fue donde la gente se cansó y dijo basta porque de hecho todas las cosas que ellos prometen jamás se cumplen”.

Además señaló que “básicamente les pagarían por día” y que “no sabe adónde quieren llegar porque al no pagarnos a nosotros tampoco hay producción porque la gente obviamente gratis no trabaja”.

Barbara precisó que en los últimos tiempos “se notaba un desabastecimiento de materia prima, no había insumos, empezaron a haber faltantes de todo eso”.

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"A veces me encierro solo a llorar"

También manifestó que él está sacando plata de algunos ahorros para comer. “Hay compañeros que han terminado con meterse con las tarjetas de crédito porque no les alcanza el dinero”, puntualizó.

“Nos culpan a nosotros de un problema que no es nuestro. Es muy triste. Llegamos a matar 200 mil pollos por día y hoy en día están matando 140 mil. Bajó la producción”, detalló al cuestionar el comunicado de la empresa.

“Hace 30 años que estoy ahí. Es un trabajo muy duro. En total tengo 11 operaciones. Duele un montón después de tanto esfuerzo durante tantos años estar en esta situación. Es muy triste terminar de esta manera. Jamás en mi vida imaginé esto”, dijo angustiado.

"A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos", concluyó Barbará.