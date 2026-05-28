Una empresa chaqueña exportará cannabis medicinal a Nueva Zelanda y proyecta nuevos mercados en Europa y Canadá

La empresa chaqueña Cannafis FIS S.A.S. anunció la primera exportación de Cannabis Sativa 100% medicinal con destino a Nueva Zelanda, en un hecho que el Gobierno provincial calificó como “histórico” para el Chaco y para el norte argentino.

El anuncio se realizó durante una recorrida encabezada por el gobernador Leandro Zdero en las instalaciones de la firma, acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard; autoridades provinciales y representantes de la empresa.

Según informaron, la producción estará destinada exclusivamente a fines medicinales y será utilizada como ingrediente farmacéutico activo para la elaboración de aceites, cremas y otros productos terapéuticos.

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La empresa chaqueña busca expandirse hacia Alemania y Canadá

Durante la actividad, desde la Agencia de Inversiones señalaron que la operación hacia Nueva Zelanda representa el inicio de nuevas proyecciones internacionales para la firma. “Estamos a pocos días de concretar esta primera exportación a Nueva Zelanda y ya existen nuevas operaciones proyectadas hacia Alemania y Canadá”, sostuvo Poccard.

El funcionario afirmó además que la empresa representa un modelo de desarrollo basado en innovación, tecnología y generación de empleo calificado. “Es una empresa insignia no solo para el Chaco, sino también para la Argentina y el mundo”, expresó.

Zdero destacó el “cumplimiento de normativas internacionales”

El gobernador Leandro Zdero remarcó el trabajo que la empresa viene desarrollando desde hace más de seis años y valoró el cumplimiento de los estándares requeridos para la exportación.

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“Hoy estamos viendo los resultados concretos con esta primera exportación, fruto del esfuerzo, la constancia, el profesionalismo y el cumplimiento de todas las normativas requeridas tanto en Argentina como a nivel internacional”, afirmó.

Además, señaló que el emprendimiento forma parte de las iniciativas que buscan diversificar la matriz productiva provincial y generar nuevas oportunidades laborales. “Es importante apostar a emprendimientos nuevos y novedosos, pero también responsables”, agregó.

Cannabis medicinal: el impacto sanitario y económico del proyecto

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que la producción cuenta con controles de trazabilidad y estándares internacionales de calidad. “Cuando se habla de cannabis muchas veces se generan confusiones, pero aquí estamos hablando de producción medicinal, con estándares internacionales y una enorme responsabilidad”, sostuvo.

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El funcionario indicó además que actualmente la empresa emplea de manera directa a unas 40 personas. “Son 40 familias chaqueñas que encuentran aquí una fuente laboral digna. Más allá del impacto sanitario, existe un enorme impacto productivo y económico para la provincia”, afirmó.

Rodríguez precisó también que actualmente solo dos empresas en la Argentina poseen habilitación para producir y exportar materia prima de cannabis medicinal y que Cannafis es la única autorizada en Chaco.

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“Es una oportunidad enorme para que el Chaco siga creciendo”

El gerente general de la empresa, Santiago Augusto, aseguró que la exportación representa un paso clave para el desarrollo de nuevas industrias en la provincia. “Esta será la primera exportación de cannabis medicinal de una empresa privada desde el norte argentino”, señaló.

Además, destacó el acompañamiento institucional recibido durante el desarrollo del proyecto. “Es una oportunidad enorme para que el Chaco siga creciendo a través de nuevas industrias y nuevos mercados internacionales”, concluyó.