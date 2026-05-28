Etiquetado frontal: nutricionistas advirtieron que con la eliminación se "hipoteca el futuro" de la salud

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre las consecuencias de la eliminación de la ley de Etiquetado Frontal.

“Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, aseguró la presidenta de la entidad Laura Salzman.

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Qué dijo el Colegio de Nutricionistas bonaerense

“La eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer que está consumiendo. Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional, convirtiendo tablas complejas en advertencias visibles y simples que se comparan en segundos. Nos avisa y previene sobre el exceso de nutrientes críticos antes de consumir un producto”, agregó en declaraciones difundidas por NA.

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Argumentos

De acuerdo a la evidencia técnica, es el sistema más eficaz para aumentar la percepción de riesgo y disminuir la intención de compra de productos poco saludables.

Además argumentaron que “retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran más expuestos a estrategias de marketing alimentario”.

“Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información alimentaria clara y accesible no debe ser objeto de retrocesos. La alimentación no es solo una elección individual: es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información que permita decidir”, concluyeron desde la entidad.