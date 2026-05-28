Andrés Calamaro respaldó al presidente de la AFA: "Chiqui Tapia perdón, somos unos gorilas..."

El reconocido músico Andrés Calamaro volvió a respaldar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, durante uno de sus recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires.

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Cuál fue el clásico que Calamaro le dedicó a "Chiqui" Tapia

"Gracias al Chiqui Tapia, Chiquito, porque cuando trae la copa nos sentimos campeones del mundo todos. Y es mi amigo también", expresó uno de los referentes del rock nacional en la parte final del show cuando interpretó su clásico "Estadio Azteca".

En esa misma canción, Calamaro se tomó una licencia y entonó los siguientes versos: “Chiqui Tapia perdón, Chiqui Tapia perdón. Somos unos gorilas la puta madre que nos parió...”.

Después el presidente de la AFA publicó una fotografía con el músico en su cuenta de Instagram e intercambió algunos mensajes:

"Qué gran placer haber escuchado tu dedicatoria en vivo. ¡Sos gigante, @a_calamaro, el número 1! Te aprecio mucho, querido amigo", escribió.

Y luego en otra publicación dio su parecer sobre el show: "Tremendo show como siempre, Andrelo. La rompiste".

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"Chiqui" Tapia en el Mundial

El juez Luis Amarante autorizó días atrás previo al pago de 30 millones de pesos como garantía, el viaje de Tapia a al Mundial 2026 que se realizará desde el mes próximo en los Estados Unidos, Canadá y México.

Lo hizo en el marco de la causa judicial en la que está investigado por presuntas irregularidades en la entidad rectora del fútbol argentino.

El permiso especial para salir del país y acompañar a la Selección comprende un periodo restringido que comenzó el miércoles 27 y finaliza el 21 de julio, día en que deberá volver a la Argentina, según publicó NA.