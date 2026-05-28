Dictaron la prisión preventiva para la falsa médica en Chaco y su defensa apelará

La Justicia chaqueña dictó la prisión preventiva para Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina utilizando la matrícula profesional de otro médico en hospitales públicos de la provincia. La resolución fue firmada por la Fiscalía Penal 4 de Sáenz Peña, mientras que la defensa confirmó que apelará la medida y pedirá que la imputada pueda continuar el proceso en libertad.

Ojeda está acusada de usurpación de título, práctica ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, en una causa que desató un escándalo en Chaco luego de que la investigación revelara que habría realizado 79 guardias médicas y atendido a 1.232 pacientes sin contar con habilitación profesional.

La muerte de Lorenzo Blanco, el caso que marcó la investigación

Uno de los ejes centrales del expediente es la muerte de Lorenzo Blanco, ocurrida el 21 de diciembre de 2025 en Quitilipi. Según declaró la pareja de la víctima, ambos acudieron de madrugada al Hospital “Dr. Emilio Rodríguez” porque el hombre presentaba fuertes dolores en el pecho y el brazo izquierdo.

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De acuerdo con la resolución judicial, Ojeda habría minimizado el cuadro clínico y diagnosticado “mialgia y cefalea”, indicándole paracetamol y enviándolo nuevamente a su casa. Horas más tarde, Blanco regresó descompensado y falleció en el hospital.

La mujer declaró ante la fiscalía que la acusada “no entendía la máquina” cuando intentó realizarle un electrocardiograma y aseguró que nunca observó maniobras de reanimación.

El hijo de la víctima también aportó un testimonio incorporado al expediente. Según declaró, encontró a su padre ya fallecido y describió a Ojeda como “nerviosa y desorientada”. Además, recordó una frase atribuida a la imputada: “Bueno papi, esto iba a pasar, tu papá falleció”.

La acusación: guardias en hospitales públicos con la matrícula de otro médico

La investigación sostiene que Ojeda utilizó desde mayo de 2025 la matrícula Nº6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez, para desempeñarse en distintos hospitales públicos del Chaco bajo la modalidad de “médica golondrina”, cubriendo guardias en localidades donde faltaba personal. Según el expediente, firmó derivaciones, planillas hospitalarias e incluso certificados de defunción.

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Las sospechas comenzaron luego de que enfermeras detectaran comportamientos extraños durante emergencias médicas. El director de la Región Sanitaria Nº2, Orlando Di Núbila, denunció formalmente el caso el 15 de abril de 2026.

“Tuvieron que hacerlas las enfermeras y las indicaciones que daban no eran habituales a las de un médico”, declaró el funcionario sobre una situación ocurrida en Presidencia de la Plaza.

La fuga a Buenos Aires y los elementos secuestrados

Para la fiscalía, uno de los argumentos centrales para dictar la preventiva fue el riesgo de fuga. Según la investigación, Ojeda abandonó Chaco el mismo día en que comenzaron las averiguaciones sobre la matrícula utilizada y viajó en colectivo hacia Buenos Aires, donde finalmente fue detenida en San Martín.

Durante los allanamientos, la Justicia secuestró agujas hipodérmicas, bisturíes, uniformes médicos, sellos del Ministerio de Salud, documentación hospitalaria y planillas de pacientes.

Además, informes oficiales confirmaron que la mujer no poseía matrícula habilitante ni en Chaco ni en Corrientes.

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En uno de los tramos más duros de la resolución, el fiscal sostuvo que Ojeda actuó “aun sabiendo que en sus manos estaba en juego la vida de más de 1232 personas”.

La defensa apelará la prisión preventiva

Tras conocerse la medida judicial, los abogados defensores César López y Felipe Fontanetto adelantaron que apelarán la prisión preventiva y solicitarán que Ojeda pueda atravesar el proceso en libertad.

“Solicitamos que se le permita transitar el proceso en libertad. Hemos ofrecido un fiador y acreditamos que tiene arraigo familiar, cinco hijos, tres nietos y un nieto de cuatro meses del que estaba a cargo”, sostuvo Fontanetto.

La defensa afirmó además que “no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación” y señaló que, en caso de no concederse la libertad, pedirán el arresto domiciliario.

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Los abogados también plantearon un pedido de incompetencia para que todas las investigaciones vinculadas a la falsa médica tramiten en una misma fiscalía. Ese planteo fue rechazado inicialmente y ahora deberá ser resuelto por el Juzgado de Garantías.

Otras muertes y lesiones bajo investigación

Mientras avanza la causa principal, la Justicia analiza además otras denuncias por presuntas lesiones gravísimas y fallecimientos ocurridos durante guardias realizadas por Ojeda.

Entre los casos bajo análisis aparece el de un joven que sufrió la amputación de una pierna, además de nuevas muertes que podrían derivar en futuras imputaciones.

La fiscalía continúa realizando pericias médicas y estudios anatomopatológicos para determinar si una atención adecuada y realizada por profesionales habilitados podría haber evitado la muerte de Lorenzo Blanco.