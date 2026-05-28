El fiscal de Derechos Humanos se apartó del caso Axel González y la investigación cambió de rumbo

La investigación por la desaparición de Axel González cambió de rumbo este miércoles luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declarara incompetente para continuar al frente del expediente al considerar que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una imputación contra efectivos policiales por desaparición forzada o delitos vinculados a violencia institucional.

La resolución, de más de 20 páginas, reconstruye las últimas horas en las que el joven fue visto con vida y expone una trama marcada por testimonios contradictorios, amenazas cruzadas, viejos enfrentamientos armados entre familias y sospechas de encubrimiento contra allegados a Axel.

El expediente será remitido ahora al Equipo Fiscal Nº14, mientras Gendarmería Nacional continúa analizando teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Qué reconstruyó la fiscalía sobre la madrugada de la desaparición

Según la reconstrucción oficial, todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo, cuando una camioneta Nissan Frontier de la Comisaría Segunda de Fontana realizaba recorridas preventivas por el barrio Anunciación.

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Axel caminaba junto a su amigo Ariel Esteban Lázaro cuando ambos advirtieron la presencia policial. De acuerdo con la declaración incorporada en la causa, “Rulo se persiguió”, dijo Lázaro sobre la reacción del joven.

Siempre según esa versión, Axel arrojó un cuchillo en un baldío y comenzó a correr hacia una zona de monte lindante con un estero. La fiscalía sostiene que luego intentó ocultarse en el domicilio de Antonio Omar Iñíguez, conocido como “Nuni”.

La resolución judicial señala que los policías descendieron del patrullero y alumbraron la zona con linternas mientras buscaban al joven. Uno de ellos incluso ingresó algunos metros hacia el sector del estero portando una escopeta. Después de ese momento, Axel desapareció.

El GPS del patrullero y las pericias que complicaron la hipótesis inicial

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la fiscalía logró reconstruir los movimientos exactos del móvil policial mediante registros de GPS, libros de guardia y cámaras de seguridad.

Según el expediente, el patrullero N-156 estuvo en la zona entre las 2:08 y las 2:16 de la madrugada. Sin embargo, Santos remarcó que no existen pruebas que permitan afirmar que Axel haya sido subido al vehículo policial o trasladado posteriormente a la comisaría. La resolución también menciona que perros de la División Canes inspeccionaron la camioneta y no detectaron rastros del joven desaparecido.

Además, uno de los testimonios considerados clave por la fiscalía fue el de un vecino que aseguró haber visto descender a los policías y revisar el lugar, aunque afirmó que nunca observó que Axel fuera detenido. “Nadie más que esos dos policías suben al patrullero y no se llevaron a ninguna persona detenida”, declaró.

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“La versión se fue diluyendo”

En uno de los tramos más sensibles del documento, el fiscal sostuvo que la hipótesis de una desaparición forzada vinculada directamente con la Policía del Chaco comenzó a perder consistencia con el avance de las pericias. “La versión se fue diluyendo”, concluyó Santos al analizar inconsistencias detectadas en distintos testimonios.

Entre ellas aparecen relatos incompatibles sobre cómo habría sido la persecución policial y descripciones de prendas de vestir que no coincidían con la ropa que Axel llevaba esa madrugada.

La resolución también incorpora la investigación sobre un perfil falso de Facebook desde el cual se enviaron mensajes asegurando que el joven había sido subido a un patrullero. Según la División Cibercrimen, esa cuenta podría estar vinculada a Agustín Ariel Pucheta, uno de los imputados en la causa y quien mantenía conflictos previos con Axel.

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Viejos enfrentamientos y amenazas entre familias

La resolución judicial reconstruye además un historial de violencia previo entre la familia González y la familia Gómez, entorno de la expareja de Axel. El expediente incorpora denuncias por amenazas, ataques armados y enfrentamientos ocurridos durante los últimos años.

Incluso, el fiscal citó una causa de 2024 en la que Axel y su hermano resultaron heridos de arma de fuego en un presunto conflicto con integrantes de la familia Gómez. El padre del joven desaparecido declaró que su hijo venía siendo amenazado desde hacía tiempo. “Le tiraron tiros a Axel”, sostuvo ante la fiscalía.

En ese contexto fueron detenidos Lorena Rosario Gómez, Sergio Ramón Gómez y Antonio Ramón Gómez, imputados por amenazas. Mientras tanto, Leonardo Nicolás Silva, Ariel Lázaro, Antonio Omar Iñíguez y Agustín Pucheta fueron imputados por presunto encubrimiento.

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El fiscal dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades policiales

Aunque decidió apartarse del expediente, Santos aclaró expresamente que la resolución no descarta futuras responsabilidades policiales. El documento sostiene que todavía quedan numerosas medidas de prueba pendientes y advierte que nuevos elementos podrían modificar nuevamente el rumbo de la investigación.

Antes de declararse incompetente, el fiscal dejó asentado que existen “indicios, pruebas y testimonios” que permiten sospechar que varios de los detenidos “podrían tener motivos para encubrir al o los posibles responsables de la desaparición de Axel y/o podrían haber participado de la misma”.

Mientras tanto, la causa sigue sin responder la pregunta central que atraviesa a la investigación desde hace casi dos semanas: qué pasó con Axel González después de aquella madrugada en Fontana.