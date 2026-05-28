De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Los jubilados y pensionados ANSES que cobran el haber mínimo recibirán en junio un aguinaldo de aproximadamente $201.659. Ese monto surge de aplicar el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), que equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año.

Con la actualización de junio, la jubilación mínima se ubica en torno a $403.317,99. Como ese será el haber más alto del período enero-junio para la mayoría de los beneficiarios, el medio aguinaldo se calcula sobre ese monto. Por eso, quienes cobran la mínima recibirán cerca de $201.658,99 por el SAC.

Jubilaciones: ¿en cuánto quedan en junio con la llegada del aguinaldo?

A ese ingreso extra se suma el haber mensual de junio y, para los beneficiarios alcanzados, el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, un jubilado que percibe la mínima cobrará en junio alrededor de $674.976,98 en total: $403.317,99 de haber, $201.658,99 de aguinaldo y $70.000 de refuerzo.

Haber mínimo con bono y medio aguinaldo.

El bono no se suma para calcular el aguinaldo

Una de las dudas más frecuentes es si el bono previsional forma parte de la base de cálculo del aguinaldo. La respuesta es no: el SAC se calcula sobre el haber previsional y no sobre los refuerzos extraordinarios.

Por eso, aunque el jubilado de la mínima cobre en junio $473.317,99 al sumar haber y bono, el aguinaldo no se calcula sobre ese total, sino sobre los $403.317,99 del haber mensual.

En la práctica, esto significa que el medio aguinaldo para quienes cobran la mínima queda cerca de los $201.659 y no de los $236.659 que resultaría de incluir el bono en la cuenta.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El aguinaldo de los jubilados y pensionados se liquida tomando como referencia el mejor haber mensual cobrado entre enero y junio. Sobre ese monto se paga el 50%.

En junio, ese cálculo suele tomar como base el haber del propio mes, porque las jubilaciones se actualizan por movilidad y, por lo general, el último ingreso del semestre resulta el más alto.

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El pago se realiza de forma automática. Los beneficiarios no tienen que hacer ningún trámite presencial ni digital para cobrar el aguinaldo: ANSES lo deposita en la misma cuenta bancaria donde se acreditan los haberes mensuales.

Cuándo cobran los jubilados con la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio, según la terminación del DNI. En esa misma acreditación recibirán el haber mensual, el medio aguinaldo y, si corresponde, el bono extraordinario.

El cronograma para haberes mínimos será el siguiente:

los DNI terminados en 0 cobrarán el 8 de junio;

los terminados en 1, el 9 de junio;

los terminados en 2, el 10 de junio;

los terminados en 3, el 11 de junio;

los terminados en 4, el 12 de junio.

los DNI terminados en 5 cobrarán el 16 de junio;

los terminados en 6, el 17 de junio;

los terminados en 7, el 18 de junio;

los terminados en 8, el 19 de junio; y

los terminados en 9, el 22 de junio.

Qué pasa con quienes cobran más que la mínima

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo también cobrarán el aguinaldo en junio, pero el monto dependerá de cuál haya sido su mejor haber mensual del semestre.

Para ese grupo, el calendario de pagos comenzará el 23 de junio.

Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán ese día;

los terminados en 2 y 3, el 24 de junio;

los terminados en 4 y 5, el 25 de junio;

los terminados en 6 y 7, el 26 de junio; y

los terminados en 8 y 9, el 29 de junio.

El criterio de cálculo es el mismo para todos: ANSES paga como aguinaldo el 50% del haber mensual más alto cobrado entre enero y junio. La diferencia está en que, para quienes cobran la mínima, ya puede estimarse un monto concreto: alrededor de $201.659.

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