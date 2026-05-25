Los hogares que residen en regiones de bajas temperaturas y no cuentan con conexión a la red de gas natural disponen de un mecanismo para acceder al subsidio en la compra de gas envasado. La Secretaría de Energía de la Nación administra este beneficio a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una herramienta destinada a aliviar los costos de calefacción y cocina para las familias de bajos ingresos durante los meses de invierno.

Este esquema de asistencia técnica y económica reemplazó de forma definitiva al tradicional Programa Hogar. En su nueva modalidad, el beneficio funciona mediante la devolución inmediata del dinero al momento de efectuar el pago en los comercios minoristas y distribuidoras adheridas, utilizando para la transacción las billeteras virtuales que se encuentren debidamente habilitadas por el sistema.

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Requisitos para acceder al beneficio

Para ingresar al padrón de beneficiarios del subsidio de la garrafa social, el grupo familiar debe cumplir de forma simultánea con las siguientes condiciones comerciales y sociales:

No registrar una conexión formal a la red de gas natural en el domicilio de residencia.

No superar los topes de ingresos máximos establecidos por la normativa vigente para cada categoría de hogar.

Estar formalmente inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El programa contempla un esquema de prioridades y situaciones especiales que facilita el ingreso a monotributistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales de la Nación y personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, la cantidad de garrafas subsidiadas que se asignan a cada hogar no es fija: varía en función de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas de la región y la cantidad de integrantes que componen el grupo familiar.

El cronograma de inscripción y pasos del trámite en Mi ANSES

La gestión del beneficio es completamente digital e individual. Debido a que el sistema cruzará los datos para verificar la elegibilidad, es indispensable cumplir con el siguiente orden de pasos operativos:

Paso 1 (Actualización de datos): Ingresar a la plataforma virtual de Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El primer requerimiento obligatorio consiste en verificar y actualizar los datos personales, los vínculos familiares y el domicilio real de residencia, ya que este último parámetro define el cupo de garrafas asignadas según la geolocalización.

Paso 2 (Selección del beneficio): Dirigirse al menú principal, ingresar a la sección de "Programas y beneficios" y seleccionar la opción específica denominada "Solicitar Tarifa Social" .

Paso 3 (Segmentación por clima): Dentro de los formularios de Tarifa Social, el usuario debe marcar la opción correspondiente a "Zona Fría" . El sistema solicita tener a disposición la factura del servicio de gas del domicilio si correspondiera para constatar la falta de acceso a la red.

Paso 4 (Control y validación): Una vez enviada la solicitud, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta cruces de información automáticos para corroborar que el solicitante mantenga las condiciones socioeconómicas declaradas. El organismo previene que ante la aparición de inconsistencias en los datos o modificaciones patrimoniales, el subsidio podrá ser suspendido de forma inmediata.

Importante: Las autoridades energéticas aclararon que todas aquellas personas que percibían el beneficio económico bajo el antiguo formato del Programa Hogar no quedan incorporadas de manera directa, sino que deben realizar obligatoriamente la reinscripción en el nuevo esquema del ReSEF para evitar la interrupción de la asistencia estatal.

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Provincias y regiones alcanzadas por el régimen de "Zona Fría"

El subsidio rige exclusivamente para las localidades y provincias que se encuentran bajo la normativa de Zona Fría:

Provincias completas: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Regiones y localidades específicas: La Puna de Jujuy y Catamarca, junto a sectores determinados de los territorios de San Juan, Salta, San Luis y Tucumán.

AI / EM