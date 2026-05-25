Alerta por cortes nocturnos en las principales autopistas porteñas entre martes y miércoles: los mapas de desvíos y horarios

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un esquema de interrupciones totales en el tránsito en las noches de este martes y miércoles por el avance de diversas obras de mantenimiento técnico y estructural. A lo largo de las próximas jornadas, el cronograma avanzará de manera escalonada sobre corredores neurálgicos como las autopistas Dellepiane e Illia, el Paseo del Bajo y la avenida Cantilo, ejes por los que circulan diariamente cientos de miles de vehículos.

Según el cronograma difundido por las autoridades porteñas, la primera jornada de restricciones arrancará el martes por la noche con el cierre total de la autopista Dellepiane en sentido hacia el centro porteño, entre la avenida General Paz y la avenida Argentina, debido a tareas de mejoramiento integral sobre la calzada.

Ante este bloqueo, los usuarios que ingresen desde la autopista Riccheri serán desviados de manera obligatoria hacia la General Paz para luego conectar con la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora en el caso de vehículos pesados, o bien deberán utilizar las avenidas Roca, Alberdi, Bruix y Directorio para empalmar posteriormente con la autopista Perito Moreno.

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