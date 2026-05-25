Una parapentista fue embestida por una avioneta en pleno vuelo y sobrevivió

Un choque en pleno cielo alpino terminó de manera casi inexplicable sin víctimas fatales. Una parapentista austríaca y el piloto de una avioneta turística resultaron ilesos tras colisionar en el aire sobre los Alpes de Austria, en un episodio que ya es investigado por las autoridades y que conmocionó a la comunidad aeronáutica por la magnitud del incidente.

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El accidente ocurrió el sábado en la región de Pinzgau, en el estado federado austríaco de Salzburgo, una zona reconocida por sus paisajes montañosos, vuelos recreativos y actividades vinculadas a los deportes aéreos.

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Según informó la televisión pública austríaca ORF, la colisión involucró a una mujer de 44 años, que realizaba un vuelo en parapente, y a un piloto de 28 años que conducía una avioneta Cessna durante un recorrido turístico sobre el macizo alpino.

Lo extraordinario del caso no fue únicamente el impacto en pleno aire, sino que ambos protagonistas lograron sobrevivir sin heridas de gravedad.

Cómo fue el choque entre una parapentista y una avioneta en los Alpes austríacos

Las imágenes del accidente, registradas por la cámara que llevaba la propia parapentista, muestran el momento exacto en el que la aeronave avanza en línea recta y golpea por detrás la vela del parapente.

El impacto destruye gran parte de la estructura del equipo de vuelo deportivo. La hélice de la avioneta destroza la vela y provoca una pérdida inmediata de sustentación.

En la grabación se observa cómo la deportista sale despedida violentamente mientras grita ante la brusca ruptura de su parapente. En medio del caos, logra reaccionar en cuestión de segundos y activa el sistema de emergencia que portaba. Ese movimiento resultó decisivo para salvar su vida.

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Tras la colisión, la mujer consiguió desplegar rápidamente su paracaídas de reserva, un mecanismo diseñado precisamente para situaciones extremas en deportes aéreos. Gracias a esa maniobra, pudo estabilizar su descenso y dirigirse hacia una zona terrestre hasta aterrizar en un camino forestal.

Posteriormente fue localizada y rescatada por una tripulación de helicóptero de la policía austríaca. Las autoridades de emergencia subrayaron que el desenlace del accidente fue producto de una “suerte inmensa”, dada la violencia del choque y las condiciones en las que se produjo.

Qué se sabe de la avioneta Cessna involucrada en el accidente aéreo en Austria

Mientras la parapentista intentaba sobrevivir en el aire con su sistema de emergencia, el piloto de la avioneta enfrentaba su propio desafío. Tras el impacto, restos del parapente —incluidas cuerdas y fragmentos de la vela— quedaron enredados en la aeronave.

Pese a esa situación, el joven piloto logró mantener el control de la Cessna y regresar al aeródromo de Zell am See, desde donde había iniciado el vuelo turístico. El aterrizaje se realizó sin complicaciones adicionales.

La capacidad del piloto para estabilizar la aeronave después del choque también aparece como uno de los elementos que evitaron una tragedia mayor. Horas después del accidente, la parapentista compartió en redes sociales su incredulidad por haber sobrevivido al episodio.

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En una publicación realizada en Instagram, acompañada por las imágenes del impacto, escribió: "El día que una avioneta Cessna 172 te derriba mientras haces parapente... Todavía no me lo creo. Estoy aquí escribiendo esto y, aparte de algunos moretones y contusiones, no pasó nada grave".

El mensaje rápidamente generó repercusión entre usuarios, aficionados a los deportes extremos y seguidores de la aviación recreativa. La secuencia audiovisual del accidente también comenzó a circular ampliamente por redes y medios internacionales debido a la crudeza de las imágenes y al inesperado final sin víctimas.

La investigación de la policía austríaca sobre el choque entre el parapente y la avioneta

Aunque ambos protagonistas sobrevivieron, las causas exactas de la colisión todavía no están claras. La policía austríaca confirmó la apertura de una investigación formal destinada a reconstruir la dinámica del siniestro, determinar cómo se produjo el contacto entre ambas aeronaves y establecer eventuales responsabilidades.

Entre los aspectos que deberán analizarse figuran las trayectorias de vuelo, la visibilidad, la coordinación del espacio aéreo y las condiciones operativas bajo las cuales se desarrollaban tanto el vuelo turístico como la actividad de parapente.

Los Alpes austríacos son una zona frecuentada por deportistas, pilotos privados y operadores turísticos, por lo que la convivencia entre distintos tipos de aeronaves y actividades aéreas exige protocolos rigurosos de seguridad.

LV/ff