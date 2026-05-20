La Armada Argentina y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar la vigilancia en el Mar Argentino

La Armada Argentina y las fuerzas navales de Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para reforzar la vigilancia marítima en el Atlántico Sur, en el marco del programa denominado “Protecting Global Commons Program”, una iniciativa impulsada por el Comando Sur norteamericano que prevé asistencia tecnológica, entrenamiento y apoyo operativo durante los próximos cinco años.

Según trascendió, el convenio contempla en una primera etapa el envío de dos aeronaves de patrullaje marítimo y la incorporación de equipamiento especializado para mejorar las capacidades de control y monitoreo sobre el Mar Argentino. El objetivo oficial del programa es fortalecer la seguridad regional y combatir amenazas marítimas, entre ellas la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en aguas del Atlántico Sur.

Vuelo de patrullaje de la Armada Argentina sobre el Mar Argentino

La carta de intención fue rubricada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota de Estados Unidos, y por el almirante Juan Carlos Romay, por parte de la Armada Argentina. El anuncio no fue realizado inicialmente por el Ministerio de Defensa argentino, sino por la Embajada estadounidense y el propio Comando Sur.

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El acuerdo generó repercusiones políticas y cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advirtieron sobre el alcance del concepto de “bienes comunes globales” utilizado en la iniciativa. Funcionarios bonaerenses y dirigentes opositores señalaron que el Mar Argentino forma parte de la jurisdicción soberana del país y plantearon reparos frente a una eventual injerencia extranjera en tareas de vigilancia marítima.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, interpretan el convenio como un nuevo paso en la alianza estratégica con Washington y destacan que permitirá modernizar capacidades operativas de la Armada, especialmente en materia de control marítimo y protección de recursos pesqueros.

Armada Argentina: qué equipamiento militar recibió de Estados Unidos

La cooperación entre ambos países forma parte del programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Asociación y se encuentra en ejecución desde 2025, a partir de un trabajo conjunto entre la Argentina y la Embajada de Estados Unidos. Según la información oficial, parte del equipamiento previsto ya fue entregado y comenzó a incorporarse a las capacidades operativas de la Armada.

Uno de los primeros avances concretos se produjo a fines de 2025 con la modernización de una aeronave B-200M Cormorán perteneciente a la Aviación Naval argentina. La unidad recibió sensores multiespectrales, sistemas de comando y control, enlaces de datos y nuevos sistemas de comunicaciones destinados a ampliar su capacidad de vigilancia marítima.

Avión de la Armada Argentina

El equipo fue recibido en septiembre del año pasado y entró en servicio tres meses después en la Base Aeronaval Punta Indio. Entre las incorporaciones figura el sistema WESCAM MX-10, un dispositivo electroóptico con tecnología infrarroja diseñado para tareas de exploración, seguimiento y vigilancia.

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Las nuevas capacidades permiten realizar operaciones de reconocimiento, búsqueda y rescate incluso con baja visibilidad o condiciones meteorológicas adversas. También amplían las posibilidades de apoyo aéreo durante operaciones de interdicción marítima y misiones de "Visita, Registro y Captura".

Cómo serán las nuevas aeronaves y drones de la Armada Argentina

Dentro del cronograma acordado para los próximos cinco años, se prevé la incorporación de dos aeronaves nuevas TEXTRON B-360ER MPA configuradas específicamente para patrullaje marítimo.

Las unidades contarán con radar de búsqueda de superficie, sensores infrarrojos, sistemas de comunicaciones satelitales, tecnología ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) y sistemas de comando y control destinados al monitoreo de espacios marítimos.

El cronograma establece que la primera aeronave arribará al país en diciembre de este año, mientras que la segunda está prevista para junio de 2027.

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El programa también incluye la incorporación, a partir de mediados de 2027, de vehículos aéreos no tripulados de despegue y aterrizaje vertical. Estos drones podrán operar desde los patrulleros oceánicos de la Armada, una capacidad que permitirá ampliar el reconocimiento e identificación de actividades en el mar sin necesidad de desplegar medios tripulados.

P-3C Orión: la Armada Argentina sumará un simulador de entrenamiento

La etapa final del esquema de cooperación contempla, hacia 2029, la provisión de un simulador destinado a las aeronaves P-3C Orión incorporadas recientemente por la Armada Argentina.

La incorporación del sistema apunta a fortalecer el entrenamiento y la capacitación del personal especializado, además de ampliar las capacidades operativas vinculadas con vigilancia y control marítimo.

Desde el ámbito oficial sostienen que el objetivo del programa es incrementar el conocimiento del dominio marítimo y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur mediante la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de control.

NG