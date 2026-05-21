Explotó un camión cisterna en un yacimiento petrolero y murieron dos operarios

La tragedia conmociona al sector petrolero de Mendoza: dos trabajadores fallecieron este miércoles por la noche luego de la violenta explosión de un camión cisterna que se encontraba dentro de un taller mecánico para su reparación. El hecho ocurrió en un área operativa de la base petrolera de Chachahuén Sur, ubicada en la zona de Pata Mora, en el departamento de Malargüe.

A partir de los relatos de los empleados que se encontraban en el yacimiento, se escuchó un fuerte estallido e inmediatamente se observó una densa nube de gas en el lugar. De manera urgente, se solicitó la presencia de la policía y de los servicios de emergencias, quienes desplegaron un operativo de asistencia en la zona.

Hasta el momento, las causas que originaron el estallido continúan bajo investigación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en pleno desarrollo...